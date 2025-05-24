無菸生活從健走開始！　台東逾千人響應世界無菸日

▲台東逾千人響應世界菸。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為響應「2025世界無菸日」，台東縣衛生局24日上午在台東森林公園舉辦「菸消雲散 無菸你最YOUNG」主題活動，吸引超過千名民眾共襄盛舉，以健走、闖關與創意競賽等多元方式傳遞拒絕菸檳酒的健康生活理念。台東縣長饒慶鈴、財經處長章正文及衛生局長孫國平等人也親自參與，與民眾一同從森林公園草原出發，象徵攜手邁向無菸未來。

縣長饒慶鈴致詞時指出，台東持續打造友善健康的生活環境，此次活動除了實踐無菸生活，也結合觀光與文化資源，讓健康理念深入在地日常。她表示，縣府將持續與社區及民間團體合作，透過制度推動與活動倡議，強化公共空間的無菸氛圍。

活動內容多元豐富，健走隊伍中不少民眾穿著學生制服、卡通角色造型亮相，參加「制服健走人氣王」創意競賽，現場氣氛活潑熱鬧。健走路線規劃設有互動式闖關遊戲，如「戳破洞洞樂」，結合世界衛生組織推動主題「戳破誘惑」，讓參與者透過遊戲了解菸、酒、檳榔對健康的危害。

同時，全縣10支社區隊伍帶來「無菸主題創意競賽」表演，透過歌唱、舞蹈、戲劇等多元形式，展現在地團隊對無菸理念的認同與創意詮釋，充分發揮公共衛生活動的教育與參與價值。

衛生局表示，台東縣已公告65處無菸場域，包括森林公園、北町日式建築宿舍群及富山漁業資源保育區等地，涵蓋街道、公園及職場等公共空間，藉由法規與標示強化禁菸措施，降低二手菸暴露風險。此外，也透過多語言與地方文化特色，設計貼近民眾的標語與宣導物，推廣戶外無菸環境，使無菸成為台東共同的生活態度。

衛生局長孫國平指出，今年的世界無菸日活動強調「創意、趣味與互動」，目的在於讓健康教育不再只是說教，而是能夠透過實際參與與體驗，讓全民更易接受與認同。他也呼籲民眾遠離菸、酒與檳榔，共同營造清新、健康的生活環境。