3外籍教練台東溪降！荷蘭男墜8m深谷「頸椎疑受創」重傷待援畫面曝

▲3名外國溯溪教練到台東延平林道溪降，荷蘭籍男子不慎失足墜谷。（圖／記者楊晨東翻攝，下同）

記者楊晨東、莊智勝／台東報導

3名來自澳洲、荷蘭的溯溪教練(2男1女)22日前往台東延平林道溪降，未料途中荷蘭籍男子不慎失足墜落，頸椎、骨盆疑似受到創傷，無法動彈。同伴透過PLB衛星發報器發出訊後，家屬因此撥打越洋電話向台灣消防求救。警消昨(23日)已先將一名澳洲籍女子吊掛救出，現場留下一名男子陪伴重傷的荷蘭男，預計今早若天候許可，將再進行吊掛將2人救出。

警消初步了解，3名外籍人士分別為澳洲男子、澳洲女子、以及荷蘭男子，3人均是溪降教練，22日當天前往台東延平林道進行溪降，未料23日荷蘭男卻不慎失足、自高約8米處墜落，導致頸椎及骨盆受創，無法動彈。同伴見狀後，立即已隨身攜帶的PLB衛星發報器9度發出求救訊號，並由家屬撥打電話向我方消防求救。

台東縣消防局獲報後，23日立及指派關山大隊集結人力入山搜救，並同步報請空勤總隊申請直升機吊掛救援，昨已順利吊掛救出澳洲籍女子。搜救人員研判，荷蘭男子頸椎已經受創，隨意移動恐會傷及神經，因此進行簡易固定、包紮後留下澳洲男子在原地陪伴，今上午將視天候狀況，若許可會再出動直升機將2人吊掛下山，並後送醫院救治。