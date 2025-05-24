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太平洋晨光中迎接百人瑜珈　長濱展開身心療癒新篇章

▲太平洋晨光中迎接百人瑜珈。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲太平洋晨光中迎接百人瑜珈。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

清晨的太平洋海風輕拂，長濱國中操場在24日迎來一場結合自然、靜心與文化的身心療癒盛事。2025「自然醒慢活祭」系列活動之一、「東海岸長濱liao天室」的首場主題活動——百人晨曦瑜珈正式登場，吸引近百位民眾齊聚參與，在日出晨光與海浪聲中展開新的一天。台東縣副縣長王志輝與國家發展委員會、衛福部代表也到場共襄盛舉。

「東海岸長濱liao天室」為結合療癒產業與地方創生而打造的主題計畫，聚焦長濱地區豐富的自然景觀、多元族群文化與在地人文底蘊，透過空間與活動的整合，推動長濱朝向「台灣療癒小鎮」的目標邁進。縣府指出，此計畫由國發會及衛福部合作推動，希冀將療癒轉化為生活方式的一部分，喚醒人們對自然與心靈的感知。

今日的瑜珈活動由講師林逸屏與Nelly共同帶領，課程以「海洋波動深呼吸」作為起點，引導參與者透過「扎根大地」、「徜徉大海」等流動式動作練習放鬆身心，最終以「回歸大地」沉澱心靈。現場伴隨自然光線變化與海浪聲律動，營造出獨特的療癒氛圍。一位參加者表示：「在大自然裡練習瑜珈，讓我感覺與天地合一，身心靈都獲得深度放鬆。」也有居民分享：「從沒想過能在熟悉的操場體驗這樣的活動，看見這麼多鄉親參與，真的覺得溫暖與驕傲。」

國發會指出，「東海岸長濱liao天室」以「山海天地．濱紛一色」為主題，整合地方特色資源，推展一系列以自然療癒為核心的活動。未來將陸續推出森林療癒、聲音療癒、文學療癒、飲食療癒與身體療癒體驗，並舉辦長濱野市集，串聯忠勇、南溪、金剛大道等地。壓軸活動「百人蘇菲旋轉」則預計在金剛大道壯麗山海間登場，為系列活動畫下身心合一的句點。

台東縣政府表示，未來將持續推動類似結合在地文化與自然環境的身心療癒活動，不僅提升居民對家鄉的認同與參與，也將台東豐富的療癒資源轉化為具體品牌，打造具特色的慢活與深度旅遊新形象。

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