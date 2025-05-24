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荷蘭男溪降墜8m深谷獲救！髖骨骨折哀嚎不斷　直升機吊掛送醫

▲▼荷蘭籍男子失足墜落，稍早順利救出。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲荷蘭籍男子台東延平林道溪降，失足墜落疑髖骨骨折，今順利以直升機吊掛救出。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東、郭玗潔／台東報導

3名外籍溯溪教練22日前往台東延平林道溪降，其中27歲荷蘭籍男子不慎失足墜落，頸椎、骨盆疑似受到創傷，無法動彈。同伴見狀後，立即已隨身攜帶的PLB衛星發報器9度發出求救訊號，並由家屬撥打電話向我國警消求救。稍早空勤已將該名荷蘭籍男子吊掛至豐年機場，送往醫院救治，該男子意識清晰，但疑因髖骨骨折疼痛不堪，沿途不斷哀嚎。

警消初步了解，3名外籍人士分別為澳洲男子、澳洲女子、以及荷蘭男子，3人均是溪降教練，22日當天前往台東延平林道進行溪降，未料23日荷蘭男卻不慎失足、自高約8米處墜落，導致頸椎及骨盆受創，無法動彈。同伴見狀後，立即已隨身攜帶的PLB衛星發報器9度發出求救訊號，並由家屬撥打電話向我方消防求救。

▲▼ 3外籍教練台東溪降 。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲怕移動會傷到荷蘭籍男子的神經，搜救人員先簡易固定。（圖／記者楊晨東翻攝）

台東縣消防局獲報後，23日立及指派關山大隊集結人力入山搜救，並同步報請空勤總隊申請直升機吊掛救援，昨已順利吊掛救出澳洲籍女子。搜救人員研判，荷蘭男子頸椎已經受創，隨意移動恐會傷及神經，先為荷蘭籍男子簡易固定、包紮後，留下澳洲男子在原地陪伴，24日上午以直升機吊掛，將荷蘭籍男子順利救出，送往醫院救治。

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