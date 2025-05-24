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走進失智者內心世界　台東放映《父親》引發深刻共鳴

▲台東打造失智友善的溫柔社區。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲台東打造失智友善的溫柔社區。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

面對台灣快速高齡化的人口結構，失智症逐漸成為重要的公共健康議題。為深化社會對失智症的理解與包容，台東縣衛生局與卑南鄉公所24日共同舉辦一場結合電影賞析與座談的活動，邀請社區民眾與失智家庭一同參與，透過影像帶領觀眾走入失智者的內心世界，實踐失智友善社區的理念。

活動選映奧斯卡獲獎作品《父親》（The Father），該片細膩描繪一位失智長者在認知混亂與情緒波動下的真實處境，也呈現家屬在照護過程中所面臨的壓力與挑戰。活動邀請台東聖母醫院院長羅彥宇博士擔任與談人，透過專業觀點解析片中角色的行為與症狀，並分享他在失智照護與公共教育方面的豐富經驗。

羅彥宇具有美國加州柏克萊大學流行病學博士學位，長年投入神經內科領域的研究與臨床實務，致力推廣失智症的正確認識。他在座談中強調，許多失智者並不具有攻擊性或危險性，反而更需要家庭與社會的理解與支持。他也與現場多位照護家庭交流，分享如何在照護過程中實踐自我照顧與情緒調節，強調「陪伴」與「耐心」是最重要的關鍵。

活動吸引包括卑南鄉公所秘書謝英雄在內的逾百位民眾參加，現場氣氛溫馨而專注。台東縣衛生局長孫國平也出席與談，他表示，截至民國114年3月，台東65歲以上人口達42,680人，占總人口比重達20.35%，已進入高齡社會。依據推估，失智症盛行率約為8%，全縣潛在失智人口約有3,415人，其中絕大多數仍生活在社區中，面對日常的種種挑戰。

孫國平指出，台東縣政府長期推動失智友善政策，積極向大眾宣導「失智症不是正常老化」、「失智者不等於危險」等重要觀念。透過轄區各衛生所深入社區進行失智症預防與早期辨識工作，逐步建立起一套從預防到照護的完整支持系統。

衛生局也補充說明，這場電影賞析活動不僅是藝術觀賞，更是一場深度的社會對話。透過影像與真實經驗的交織，希望讓社區居民能更加理解失智者的日常與內在，並對照顧者長期承受的心理壓力與生活負擔給予更多支持與關懷。未來也將持續辦理類似活動，強化社會「理解、接納與陪伴」的溫暖力量。

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