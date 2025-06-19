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台東縣府攜手中央強化防汛整備　確保水門功能正常

▲地方中央攜手強化防汛整備。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲地方中央攜手強化防汛整備。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

隨著時序進入汛期，為強化地方防汛應變能力，台東縣政府建設處於19日上午，由副處長馬志安率水利科同仁，聯同太麻里鄉公所公園路燈管理所所長田坤勝、台東市公所工務課課長賴裕宗等，會同經濟部水利署總工程司張庭華與第八河川分署分署長郭建宏，前往太麻里溪泰和橫堤水門與太平溪右岸二號堤防水門，進行現地抽查與啟閉測試。現場兩處水門運作正常，操作人員熟悉作業流程，獲得中央肯定地方防汛準備充實到位。

建設處指出，太麻里溪泰和橫堤為左岸第二道防線，肩負保護南迴鐵路與省道台9線的重要交通安全任務。該水門主要供農民日常出入與農產運輸使用，由縣府委託太麻里鄉公所就近管理啟閉作業，平時除妥善保養外，每月定期實施兩次啟閉演練，確保設備隨時可用、功能穩定。

太平溪右岸二號堤防水門則位於台東市仁義北路永福路下游，負責市區排水匯入太平溪之功能，管理維護由台東市公所負責。該水門平日維持全開狀態以利排水，遇颱風或豪大雨來臨時，將視水位情勢預警關閉。水門配備水位計與監視器系統，全天候監測運作，由專人及技術服務團隊定期檢查與保養，確保關鍵時刻發揮防洪功效。

副處長馬志安指出，自莫拉克風災以來，太麻里溪地區水患風險受到高度關注，縣府每年重點治理作業包括清除淤積土砂與水門功能檢測。太平溪河道亦定期整治，以強化整體河防安全。

去年山陀兒颱風導致多條縣管河川上游土砂下移，造成嚴重淤積，超出地方治理能力。感謝行政院補助3.2億元，辦理太麻里溪、太平溪、金崙溪及文里溪等清疏工程，顯示中央對地方災防工作的支持與重視。今日與水利署張總工程司及第八河川分署郭分署長共同勘察水門安全，展現中央與地方緊密合作防汛整備的決心，期望在汛期來臨之際，全力保障民眾生命財產安全。

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