台東縣警察局鑑識科學演講　聚焦刑案現場人為偏見

▲台東縣警察局舉辦鑑識科學專題演講。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為強化第一線警察同仁在刑案現場與物證處理方面的專業知識，台東縣警察局日前特別邀請現任美國德州州立山姆休士頓大學鑑識科學系教授尤啟忠，蒞臨辦理專題演講。尤教授為刑事司法與現場勘察領域的專家，兼具鑑識科學理論背景與豐富實務經驗，長期致力於提升執法機關的專業視野與制度建構，為警界提供技術性指導與前瞻性建議。

本場演講聚焦於當前國際鑑識科學的發展趨勢與實務挑戰，特別探討「人為因素」如何影響刑案現場勘察與物證判讀。尤教授透過實際案例分析，深入剖析執勤過程中常見的認知偏誤、誤判風險及其背後制度性因素，並提出強化專業判斷與科學程序的策略，強調應以教育訓練與制度改革雙軌並進，確保調查中立性與證據的完整性。

尤教授指出，刑案現場處理不僅是技術操作，更是多元領域合作的產物。他呼籲鑑識專業人員、心理學者、法律實務工作者與執法人員攜手推動制度整合，共同打造科學、公正且可信的鑑識體系，讓證據真正發揮其在司法過程中的核心價值。

台東縣警察局表示，本次專題講座透過國際視角與在地實務的對話，協助基層同仁掌握鑑識科學的最新理論與應用趨勢，強化現場調查與案件處理的效能，並依據現場實務需求推動科學辦案，進一步減少誤判風險與執行壓力。期望藉由專業課程深化同仁對鑑識制度的理解與應用能力，持續提升本縣警政工作的品質與整體專業形象。