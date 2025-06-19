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失智症是絕症？權威醫點破迷思：這三種失智「有機會逆轉」！

記者劉邠如／綜合報導

前衛生署長、國內心臟醫科權威林芳郁醫師，在退休後罹患失智症的消息，引起社會大眾的高度關注。這讓許多民眾不禁好奇，失智症究竟是一種什麼樣的疾病？是年紀大了都會遇到的正常老化現象嗎？為此，《ETtoday新聞雲》特別專訪了長庚醫院失智症中心創建人暨前主任、台灣失智症協會理事長徐文俊醫師，為大家深入解析失智症的相關議題。

國內心臟外科權威林芳郁罹患失智症。（圖／翻攝北榮官網）

▲國內心臟外科權威林芳郁罹患失智症。（圖／翻攝北榮官網）

失智症是疾病而非正常老化　年齡增長是主要危險因子
徐文俊醫師首先澄清，失智症是一種由腦部疾病引起的認知功能障礙，會伴隨行為和精神症狀，並嚴重影響日常生活。它並非正常老化現象，許多90多歲的長者仍保有良好的認知功能。失智症之所以與年齡掛鉤，是因為導致失智症的許多疾病都與年齡有關，年紀越大，罹患機率越高。徐醫師指出，預估每五年失智症的比例會增加一倍。舉例如80歲以上族群，罹患此症機率約高20%，90歲以上甚至高達40-50%。因此，他強調：「失智症是跟疾病有關的，但它不是一個正常老化狀態。」

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失智症病程分三期　十大警訊助早期辨識
徐文俊醫師也解釋，失智症的病程可分為初期、中期、後期，每個階段的症狀會逐漸加重：


• 初期： 最常見的是記憶障礙，尤其是短期記憶。患者會重複提問、忘記已回答過的事情。此外，也可能伴隨語言功能問題，如詞不達意或無法理解他人話語，導致溝通困難。徐醫師提到，有時家屬會感覺長輩「變了，變得怪怪的，跟家人的關係有問題」。他建議民眾可透過失智症十大警訊來早期辨識。

中期： 症狀會更加明顯，患者可能出現懷疑妄想、迷路、溝通困難等狀況。例如，東西亂放找不到，或懷疑家人偷竊。此階段患者需要家人更多的協助與陪伴。

• 後期（重度）： 患者的日常生活能力會大幅下降，幾乎需要家屬的完全照顧。生活自理能力變差，穿衣、衛生管理、飲食都可能出現問題，例如穿錯衣服、不願洗澡、吃不該吃的東西或拒絕進食。到了重度，患者的行動能力也可能受影響，甚至臥床。長期臥床可能導致吸入性肺炎、褥瘡、感染等併發症，而這些感染常常是失智症患者最終離世的主要原因。徐醫師表示，在許多國家，失智症已名列十大死因之一，世界衛生組織也將其列為第六名。

失智症種類多元　治療策略大不同
面對失智症，許多人關心是否能預防或延緩惡化。徐醫師指出，失智症主要分為三大類，各有不同的預後與治療策略：
1. 退化型失智症： 最常見的是阿茲海默症，約佔老年失智症的60%。此外還有額顳葉型失智症路易體失智症巴金森氏症引起的失智。這類失智症會持續退化，目前尚無藥物能完全治癒，但目前有新藥可延緩阿茲海默持續惡化。
2. 靜止型失智症（血管型失智症、外傷型失智症）： 這類失智症是因特定事件引起，例如中風導致的血管型失智症，或頭部外傷引起的失智症。如果能有效預防第二次中風或再次跌倒，其惡化速度就能減緩或停止。
3. 可逆型失智症： 顧名思義，這類失智症在找出病因並加以治療後，症狀即可好轉。例如，腦部長腫瘤、慢性硬腦膜下出血等可透過手術治療；缺乏維生素B12、葉酸，或甲狀腺功能低下，則可透過補充營養或藥物治療來顯著改善症狀。

徐醫師強調，切勿誤以為所有失智症都無法治療。他呼籲民眾，若出現失智症狀，應及早尋求專業醫師協助，透過腦部檢查和抽血檢驗，找出潛在原因並給予對症治療。「很多病人其實都可以很明顯地改善，所以其實失智症不在於他可不可逆而已，很多時候我們能幫助長輩，這是一件非常有意義的事情。」

失智症十大警訊：
1. 記憶力減退影響生活： 忘記近期發生的事，重複問話。
2. 計畫事情或解決問題有困難： 無法規劃日常活動，如煮飯。
3. 無法勝任熟悉的事務： 原本熟悉的技能，如操作電器，變得困難。
4. 對時間或地點感到混淆： 不知道現在是何年何月，或身處何地。
5. 理解視覺影像和空間能力的挑戰： 難以判斷距離，容易跌倒或迷路。
6. 言語或書寫表達出現新問題： 說話詞不達意，難以找到合適的詞彙。
7. 東西擺放錯亂且失去回溯能力： 將物品放在不尋常的地方，且不記得。
8. 判斷力變差或減弱： 對錢財缺乏概念，或在交通上判斷錯誤。
9. 退出工作或社交活動： 不再參與過去喜歡的活動，變得退縮。
10. 情緒或個性改變： 變得焦慮、憂鬱、易怒或多疑，甚至有幻覺，像是聽覺、視覺、甚至體感幻覺出現。

▲長庚醫院失智症中心創建人、台灣失智症協會理事長徐文俊醫師。（圖／引自徐文俊醫師臉書）

▲長庚醫院失智症中心創建人、台灣失智症協會理事長徐文俊醫師。（圖／引自徐文俊醫師臉書）

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