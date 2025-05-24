重量級換乘戀愛！肥胖大嬸「劈腿多男」同居　騙4億韓元後潛逃

▲南韓首爾40多歲中年大嬸，同時和多名男性劈腿同居交往，詐騙鉅款。（圖／議政府警察署）

記者羅翊宬／編譯

南韓知名綜藝節目《換乘戀愛》描述因各種原因分手的情侶們重聚後，與其他人互動或曖昧，再度展開新戀情。不過，南韓首爾一名年約40多歲、身材壯碩的女子，卻利用手機交友配對App，同時和多名男性交往與同居，並以購屋等名義向男方榨取4億韓元（約新台幣878萬元），遭到警方逮捕。

根據韓媒《韓聯社》、《朝鮮日報》，一名身材魁武壯碩、四肢粗大，且身穿米老鼠樣式短袖的40多歲南韓女性A某，本月12日遭到京畿道議政府警察署以涉嫌詐欺罪名逮捕拘留，並在之後移送檢方偵辦，因為A女從2019年至今年便持續透過戀愛配對交友App，先後接近3年內心寂寞的男性，用戀愛攻勢欺騙對方感情。

警方指出，A女與B某透過戀愛配對App認識後並實際面見、交往，兩人在首爾市江西區一處聯立式住宅內展開甜蜜的同居生活，雙方維持一段令人稱羨的戀愛關係，不過某天A女從B某獲得5800萬韓元（約新台幣127萬元）後，便突然銷聲匿跡。

警方調查後發現，A女在與B某維繫甜蜜同居生活的同時，其實還和一名維持事實婚姻的男性維持聯繫，甚至還將從B某所獲得的現金中之部分金額，匯款給維持事實婚姻的其他男性。

而A女自從遠離在首爾市江西區的住處、銷聲匿跡後，便和多名男性「同時」維持交往和同居關係。警方表示，A女經常以結婚、買房等為藉口，向男方騙取生活費和大量現金，詐騙金額高達4億韓元，光是向警方提告的被害男性就達3人，警方認為恐怕還有其他名受害者尚未現身。

警方從計程車搭乘紀錄，來釐清A女日常生活的交通動線，發現A女銷聲匿跡後逃往仁川、京畿道華城、天安、大田等城市，並在這之間流竄，因此在經過追蹤後，才終於在大田市的某公寓成功逮捕A女。

A女一開始否認犯案，然而在警方不斷訊問下，才終於坦承是為了騙取生活費，才因此和多名男性交往。