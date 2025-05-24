諷刺尹錫悅！南韓總統大選電視辯論　他在手掌寫「民」字吸睛

▲南韓中選會主辦第2場總統大選電視辯論，民主勞動黨候選人權英國在手掌寫漢字「民」。（圖／翻攝自YouTube）

記者羅翊宬／編譯

隨著前總統尹錫悅因發布緊急戒嚴、派遣軍警封鎖國會而於4月遭到罷免下台，南韓即將於6月3日實施總統大選，距今只剩不到2周。為此，南韓中選會實施第二場電視辯論會，主題以社會領域進行。其中，民主勞動黨的候選人權英國仿效尹錫悅，秀出寫在手掌上的漢字「民」，意外獲得外界關注。

根據韓媒《韓民族新聞》、《京鄉新聞》，南韓中央選舉管理委員會昨（24）日主持第2場的電視辯論會，此次主題聚焦社會議題，由共同民主黨候選人李在明、國民力量候選人金文洙、改革新黨候選人李俊錫、民主勞動黨（前身為正義黨，為院外政黨）候選人權英國等4人參加。

在攝影鏡頭的拍攝下，權英國露出寫在手掌上的漢字「民」（百姓，민），自然令外界聯想起尹錫悅2021年參與國民力量候選人提名黨內初選電視辯論會時的場景，當時尹錫悅露出寫著漢字「王」（君王，왕）的手掌，引起外界熱烈討論。

為何會在手掌用麥克筆寫上「民」字？權英國對此解釋，「此次大選的意義在於選出民眾的代表，因此我才會在手掌寫上『民』字。3年多前，尹錫悅可能聽了巫師的建議而在電視辯論會時在手掌寫上『王』字。不過，我希望能夠彙集勞工們的心情，才會在手掌寫上『民』字。」

▲權英國在手掌寫漢字「民」，而尹錫悅3年前出席電視辯論也在手掌寫漢字「王」。（圖／翻攝自韓網）

權英國表示，「此次選舉的用意並非選出王，而是在於如何選出能夠代表勞工和庶民的總統、如何選出為社會弱勢族群發聲的代表！我認為，此次選舉的目的在於選出願意為民生和民眾著想的人，才會在這個場合寫上『民』字。」

權英國感嘆，「那些流著血汗工作卻無法買房安身立命的人、那些因為沒有生意做而崩潰的人、那些每個月汲汲營營只為了償還貸款的人，甚至還有那些遭遇『全賃詐欺』（以全賃方式租房，遭房東捲款詐欺）而處於絕望中的人們，對於這些人的痛苦，我們絕對無法再視而不見！」

另外，權英國也痛批，尹錫悅涉嫌主導內亂罪，本該關押在監獄裡等候判刑，然而如今卻仍逍遙法外，甚至還出席試映會，觀賞描述『中選會賄選』疑雲的電影，而國民力量後選人金文洙甚至為尹錫悅護航，表示「多看電影、多見一見人，不是很好嗎」，這令他感到相當悲憤絕望。

據悉，尹錫悅2021年10月1日出席國民力量總統候選人提名初選電視辯論時，意外被鏡頭拍攝到左手掌寫上漢字「王」，事後被各界批評為迷信，更質疑是否有巫師等宗教人士以咒術等方式介入選舉，對此尹錫悅則辯稱是粉絲們為了給他加持、祝福，才會在他手掌寫上「王」字。

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