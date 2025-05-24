台日友好！廣島原爆80周年和平紀念儀式　「首度」邀請台灣出席

▲日本廣島和平紀念公園將舉行原爆80周年紀念活動，市府公務員正在瀏覽罹難者名單。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

今年適逢日本戰敗80周年，當時廣島、長崎等兩座日本城市相繼遭到美軍投擲原子彈轟炸，由於台灣與日本並無建交，因此長崎表態不會邀請台灣出席二戰原爆紀念典禮。不過，考慮到今年是80周年紀念，廣島稍早透露，已經正式發函邀請我方參加，一旦我國外交部擬定合適人選，將會是台灣首度出席。

根據日媒《產經新聞》，隨著今年適逢日本二戰戰敗80周年，廣島縣廣島市預計8月6日在和平紀念公園舉行「廣島原爆80周年紀念典禮」，考量到台灣與日本並無存在正式外交關係，因此先前廣島並未將台灣列為通知出席對象，也未向台灣發送邀請函。

廣島市透露，考量到今年迎來廣島遭美軍投擲原子彈80周年，為了向世界各地廣為傳遞宣揚和平的「廣島之心」理念、祈求人類的共存與繁榮能夠永續，因此已於昨（23）日向台灣正式發函轉達和平紀念儀式的舉辦消息，並邀請台灣能夠派出人選參加。

廣島市已於23日向相當於駐日代表處的「台北駐日經濟文化代表處」（東京）發送通知函，且也同樣邀請在日本設有駐外使館、在聯合國設有代表處的195個國家與地區出席。

對此，我中華民國外交部透露，表示一旦收到廣島正式發函通知，將會研議讓合適人選前往廣島代表台灣出席。

據悉，長崎縣長崎市同樣預計8月9日舉行原爆和平祈福典禮，不過市長鈴木史朗卻於16日記者會明確表態，台灣並無與日本建交、且也未向聯合國設有代表處，並未符合出席條件，因此今年不會邀請未符合條件的台灣出席。

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