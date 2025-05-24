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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

轟政院「政治報復」刪地方一般性補助款　藍委：變相懲罰全國民眾

▲▼國民黨智庫 賴清德就職一週年執政滿意度民意調查記者會 朱立倫 柯志恩 許宇甄 葛如鈞。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立委許宇甄。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

立法院刪減中央政府總預算，行政院決定統刪中央給地方的一般性補助款達 27.3%。國民黨立委許宇甄轟，賴政府編列中華民國史上最高的預算案，立法院依法刪減浮濫、不合理的項目，行政院卻以政治鬥爭手段，「統一刪減」地方補助款 27.3%，不分縣市、不問需求，直接對全體人民下手。這不是預算調整，這是赤裸裸的政治報復。立法院沒有刪減一般性補助款，行政院為了出氣，違法施政，變相懲罰全國民眾。

許宇甄表示，賴清德上任一年以來，政治惡鬥愈演愈烈、台電虧損越來越大、民主機制遭閹割，台灣被惡搞到面目全非，信賴台灣成了過度包裝的民主詐騙口號，人民更像是被綁在民主失序列車上的乘客，一路被拖進威權獨裁、貪污腐敗的統治災難之中

對於行政院「統一刪減」地方補助款 27.3%，許宇甄說，這不是預算調整，這是赤裸裸的政治報復。立法院沒有刪減一般性補助款，行政院為了出氣，違法施政，變相懲罰全國民眾。這就是賴清德口中「民主進步」的樣貌？只要你敢監督我，我就用人民的福祉來進行政治報復。連黑道都不敢這樣明目張膽，賴清德、卓榮泰卻玩得爐火純青。

許宇甄批評，這場政治惡鬥的目的是在為大罷免鋪路。民進黨拿著政府資源操作輿論、動員側翼，大規模進行「鬥爭宣講」，刪減地方政府一般性補助款勒索人民情感，故意把這筆惡帳推到藍白頭上，為報復性罷免加溫，就是要奪回國會主導權。這已經不是選舉戰術，是對民主制度的系統性破壞。人民成了民進黨的人質、選票，更是政治權謀的墊腳石。

許宇甄再指出，非核一週以來，台電火力全開，還偷啟動已停機的燃煤機組，國人飽受空污之苦，民進黨卻視若無睹！民進黨將非核政策當作宗教信仰，寧願讓空污惡化、電價飆漲，也絕不檢討錯誤能源政策。至今台電累積虧損超過4500億元，2024年買綠電花了1300億元，2025年還要燒1500億元，都要由全民買單！而賴政府為了守住綠友友的利益，繼續死守昂貴又錯誤的能源政策，不顧民意反彈，不僅要國人用肺發電，還要掏空人民的口袋。

許宇甄再批評，最離譜的是，中選會本該獨立行使職權，昨天竟擔任起民進黨的打手，直接沒收民主，比獨裁還獨裁。中選會先將罷免綠委提案卡關，再發動司法對在野黨進行司法清算，罷免規則說改就改，程序正義都被扭曲為統治工具。中選會已不是獨立機關，而是賴清德的忠犬會，更是砍掉台灣民主的劊子手。

許宇甄再批評，賴政府的執政現況是選擇性治理、全面性打壓、徹底性傲慢。他們口口聲聲說要守護民主，實際上卻是在玩一場威權獨裁遊戲。民進黨政府將一般性補助款當作政治勒索武器，把非核家園當作圖利的政策工具，將中選會變成沒收民主的機構。這樣的政府，不是進步政權，而是披著民主羊皮的貪婪獨裁野獸。

許宇甄強調，眼下台灣，最不缺政治對抗，而是缺乏對人民真正有感的施政成果。當政府以統刪懲罰人民、非核掏空國庫、中選會控制選舉，台灣的民主制度正在土崩瓦解。未來三年，台灣不僅需要監督與制衡，更需要人民擦亮雙眼，看清那些喊著民主卻行專斷之實的執政者。一起站出來，戰獨裁、護民主。
 

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