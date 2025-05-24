黃仁勳訪台演講「獨漏韓國」！韓媒擔憂遭邊緣化：喪失IT大國地位

▲NVIDIA執行長黃仁勳主題演講。（圖／記者湯興漢攝）

記者羅翊宬／編譯

輝達（NVIDIA）在全球半導體產業與人工智慧（AI）發展占有舉足輕重的地位，其執行長黃仁勳搶先在台北流行音樂中心發表主題演講，除了宣布在台北北投士林設置海外總部，更談及與台積電、鴻海等台灣科技大廠的合作計畫，不過這場演說中卻獨漏同樣是半導體強國的南韓，令韓媒擔憂未來恐怕遭到邊緣化。

根據韓媒《中央日報》，黃仁勳19日在2025年台北國際電腦展（COMPUTEX 2025）發表主題演講，不僅分享輝達在全球AI產業所處位置與未來發展方向，更宣布多項計畫，並表示輝達不再是一間單純的科技公司，而是全球性的AI基礎建設工廠，隨著人類迎來AI基礎建設革命，未來10年AI將被融入各個產業與公司的運用，而輝達的角色將更吃重。

黃仁勳強調，未來輝達數據中心將進化為「AI工廠」，成為創造新價值的基礎建設，而物理學、生命科學、醫學、通訊、量子電腦等領域和相關產業將因AI而突破目前的發展限制。

黃仁勳在整場演講中17次提及「台灣」，認為台灣是全球最重要的電腦產業樞紐，一旦缺乏台灣偉大合作夥伴支持，則輝達將無法建立完整產業生態供應鏈，因此他承諾未來將在台灣構築全球最優秀的AI基礎建設，並與台灣國科會、鴻海、台積電共同合作，在台灣建設第一座「大型AI超級電腦」，為台灣打造AI基礎建設和完整生態系。

▲黃仁勳演說中強調將與台灣科技大廠的合作，卻獨漏南韓。（圖／記者湯興漢攝）

不過，韓媒《中央日報》發現，即便南韓企業SK海力士執行長郭魯正也出席聆聽演講，且SK海力士向輝達供應第五代HBM3E晶片，甚至在台北國際電腦展設攤，然而黃仁勳卻在整場演說中「獨漏南韓企業」，幾乎並未談及與南韓的合作計畫，令許多南韓半導體業界關係人士相當擔憂及失望，因此報導標題直言黃仁勳「腦裡沒韓國」。

南韓半導體關係人士表示，「南韓喪失其身為IT大國的權威與地位，且與輝達攜手合作、獲授黃仁勳關注的南韓企業並不多，可能才會因此被黃仁勳排除在優先順序以外。」

報導也指出，儘管黃仁勳今年4月接連出訪中國、日本、台灣，卻唯獨並未前往南韓，顯示除了高頻寬記憶體（HBM）以外，南韓企業缺乏能夠與輝達共同發展AI領域的事業。