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從極地到高牆內　陳彥博激勵收容人突破侷限迎向新生

▲極地超馬選手陳彥博透過分享自身征戰世界極地、面對失敗與孤獨的生命歷程，鼓勵收容人積極面對未來。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲極地超馬選手陳彥博透過分享自身征戰世界極地、面對失敗與孤獨的生命歷程，鼓勵收容人積極面對未來。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

極地超馬選手陳彥博昨（21）日前往雲林第二監獄，以「極限，侷限」為題，對收容人發表一場深具啟發性的生命演講。透過分享自身征戰世界極地、面對失敗與孤獨的生命歷程， 以「Never give up」鼓勵收容人即使身處侷限的環境，也能選擇積極面對未來，把每一個今天都當作改變的開始。

禮堂中，近三百位收容人神情專注聆聽，氣氛溫馨感性且振奮人心。陳彥博用溫和卻堅定的語氣，分享如何克服身體極限，在世界最嚴峻的環境中完成比賽。「我征服的不是大自然，而是內心的懷疑與恐懼」，他透露其實自己沒有想像中勇敢，但透過不斷的自我對話，一步一步呼吸前進著，體認到「希望，讓人度過煎熬；信念，使人度過難關」，帶著謙卑的心面對大自然，便能昂首闊步。

陳彥博表示，在自己起初的運動員生涯中，須面對著無薪水到處找贊助的窘境、父母親的不支持而決裂，甚至還遭遇老天爺對自己開的一個玩笑-罹患咽喉癌，種種壓力還是沒有擊垮他對跑步的夢想。

最後陳彥博以「旅途可以很遙遠，家是唯一的方向」與收容人分享在中國戈壁沙漠的一場比賽，接近終點線時聽見父親熟悉的口哨聲，眼淚不禁滑落，他知道父母真的來看他了，他知道他終於得到他們的支持了，終點線上攝影師也捕捉了母親為自己掛上獎牌並激動相擁的畫面。他有感而發與收容人分享與家人的相處時間隨著歲月推進只會日漸減少，要好好珍惜。

雲林第二監獄表示，透過這樣的生命教育活動，期望讓收容人從他人故事中看見希望與可能性，也肯定陳彥博帶來的正向力量，讓受刑人有機會在有限的空間中，重啟對未來的希望。

▲極地超馬選手陳彥博透過分享自身征戰世界極地、面對失敗與孤獨的生命歷程，鼓勵收容人積極面對未來。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲極地超馬選手陳彥博透過分享自身征戰世界極地、面對失敗與孤獨的生命歷程，鼓勵收容人永不放棄。（圖／記者游瓊華翻攝）

 


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