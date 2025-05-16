佛光山攜手雲林二監　跨域攜手助點亮悔改希望

▲浴佛祈福法會，是佛光山雲林講堂與雲林第二監獄共同為收容人身心靈提升而持續努力的展現。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

恭逢佛陀聖誕，佛光山雲林講堂攜手雲林第二監獄日前聯合舉辦「浴佛祈福活動」，於二監和園禮堂舉行，藉浴佛淨心儀式讓收容人誠心為過去懺悔，為將來祈福。整場活動莊嚴隆重，由法師帶領收容人於浴佛灑淨儀式中，洗滌身心、滋養善念，展現佛陀慈悲與教化人心的力量。

「浴佛祈福」法會係佛光山慈善院院長依來法師主法，特別設置佈滿鮮花的「雲水佛陀」，中央安奉佛陀聖像，周圍香花盈繞、氛圍祥和，引領參與者一同合掌虔誠，恭讀佛誕節祈願文，傳達對社會和平、身心平安的祝願，為大眾傳遞清涼法音與佛誕祝福。依來法師於法會中慈悲開示「每個人心中都有佛性，只要願意懺悔、願意向善，就能轉念而生光明。」簡短言語蘊含深意。

▲佛光山雲林講堂攜手雲林第二監獄日前聯合舉辦「浴佛祈福活動」。（圖／記者游瓊華翻攝）



雲林第二監獄典獄長林豐材表示，感謝佛光山為收容人帶來宗教的撫慰，藉外在的浴佛來洗滌內在的塵垢，也為收容人的心靈種下善念的種子，讓他們身心靈能保持潔淨，建立做好事、說好話、存好心的三好觀念，「浴佛法會」不只是形式上的慶典，更是一場希望的傳遞，一場靈性的重啟。

林豐材強調，浴佛祈福法會，是佛光山雲林講堂與雲林第二監獄共同為收容人身心靈提升而持續努力的展現。佛教教化不僅止於宗教儀式，更透過慈悲、懺悔、希望，讓每一位身處困境者找到啟動生命的力量。

▲佛光山為收容人帶來宗教的撫慰，藉外在的浴佛來洗滌內在的塵垢，也為收容人的心靈種下善念的種子。（圖／記者游瓊華翻攝）