母愛不缺席！雲林二監女受刑人錄製繪本光碟　送孩子愛相伴

▲雲林第二監獄附設女子看守所在母親節前以「為孩子說故事」為主題舉辦親子日親子共讀活動。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

為促進女受刑人與學齡前孩子的親子關係，雲林第二監獄附設女子看守所在母親節前以「為孩子說故事」為主題舉辦親子日親子共讀活動，監方更在親子日前錄製繪本故事光碟，作為送給孩子愛的禮物，也邀請慈濟大愛媽媽帶領獻花及帶動唱互動，共有6名女受刑人、7名小孩、7名陪伴家屬參加，提早歡慶母親節。

雲林第二監獄說明，在活動之前便向國立台灣圖書館募得61本兒童繪本新書，作為女受刑人說故事題材，並邀請慈濟志工大愛媽媽入監引導女受刑人如何為孩子選繪本、說故事，再進入錄音間錄製光碟，於親子日當天由女受刑人親自送給孩子繪本與光碟，並與孩子共同閱讀。

受刑人葶葶的祖母帶著葶葶3歲的兒子來參加，葶葶為祖母獻花，看到祖母佈滿皺紋與斑點的手背，葶葶忍不住掉下眼淚，感謝祖母多年來含辛茹苦地扶養自己三名年幼的子女；受刑人小玉的丈夫帶著兩歲的孩子來參加親子日，小玉一見到孩子就開心地上前擁抱，熱情地帶著孩子走秀、唱跳運動、閱讀繪本，好想把沒為孩子做的事都補上，兩個小時的親子日，小玉始終沒有鬆開擁抱的雙手，她，說想彌補孩子的心讓自己忘記身體的疲累。

親子日活動在愛的氛圍中進行，在最後的家庭擁抱後進入尾聲。雲林第二監獄強調，期待親子日所蓄積愛的能量持續流淌在彼此心中，成為女受刑人向善向上的力量，也讓繪本光碟音檔持續陪伴孩子，彌補母親缺席期間的母愛並分擔陪伴家屬的照顧負擔。

▲雲林第二監獄附設女子看守所在母親節前以「為孩子說故事」為主題舉辦親子日親子共讀活動。（圖／記者游瓊華翻攝）