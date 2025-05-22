戰神男大生「連4問洗臉」　葉丙成秒收拾包包閃離！火爆影片曝光

記者劉維榛／綜合報導

台大日前發生性平案件，教育部次長葉丙成因在臉書提及該案，卻讓受害女學生資訊曝光。女學生為此痛批「你純白的人設，潑染著性案件被害人鮮紅的血淚。」而葉丙成20日到中央大學演講，遭學生「連4問怒嗆」，現場一度火爆緊張，葉急忙收拾包包閃離，完整影片也隨之曝光。

▲男大生舉著「作秀網紅」春聯抗議 。（圖／socialist.mama.tw 提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）



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有網友在Threads以「中央大學學生怒嗆葉丙成是作秀網紅」為標題發文，指出葉丙成到中央大學演講，現場學生舉出「作秀網紅」春聯抗議，影片可見，男學生表示這是一個官官相護的場所，並喊話大家可以拿起手機搜尋葉丙成，就可知道發生什麼爭議，當下相關人員站起來阻擋，解釋今天只有線上匿名提問。

男同學不畏阻擋，憤而要替受害女學生發聲，勇敢質問葉丙成4個問題，包括「到底何時刪文」、「透過什麼管道鎖定受害女學生？」「有回應女學生要求，檢視大學性平申訴機制嗎？」最後，男同學再問「為何身為教育部次長，卻迴避人民的公共政治訴求？從4月底到現在都不回應受害女學生要求？」

▲葉丙成收拾包包閃離。

相關人員眼見抗議一發不可收拾，趕緊拿著麥克風強調，這位同學發言與上課內容無關，男同學接著從口袋拿出「作秀網紅」的春聯以表抗議。然而葉丙成對外不發一語，校方經過溝通後，他便收拾包包閃離現場。

影片曝光後，網友紛紛熱議，「下一位戰神」、「感謝他願意站出來，中央還有這樣的同學很欣慰」、「你很棒！以你為榮！終於在年輕人口中聽到像樣的話了，台灣需要更多你這樣的人，所以請還是注意自身安全哦！大家一起為台灣加油」、「支持推推」、「學生很棒，口條清晰、質疑就是教育成功的第一步」。

事實上，葉丙成昨（21日）在臉書上發文表示，作為老師，他一直相信教育的本質是關愛和陪伴，四個月前，他看到一名學生在網路上透露出痛苦與無助，讓他非常擔心，也無法袖手旁觀。當下他只是想讓學生身邊的師長察覺此事，所以才通知對方的教授，但沒想到出於善意的舉動卻帶來困擾，對此他很難過，也真心向同學道歉。

關於網路上流傳一些不實的消息，稱教育部施壓教授，害教授辭職。葉丙成說，他的初衷是想要釐清真相，但這份心意卻被誤解，造成更多紛爭與困擾，為了不讓事情變得更複雜，他選擇撤下當時的貼文，並決定靜待後續調查結果。

葉丙成也說，作為關心學生的老師，他深切體會到，善意表達不當的話，也可能帶來傷害，他會更謹慎關心學生，也期許能更有智慧的處理這一切，再次向同學致歉。最後他也說，他將靜待調查結果，不會再回應此事，以避免造成當事人困擾。