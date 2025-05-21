色影師性侵少女遭收押！硬碟藏1700部性影像　檢籲受害人報案

記者游瓊華、郭玗潔／雲林報導

雲林有13歲少女疑遭吳姓男Cosplay攝影師性侵，並拍下侵犯過程。少女的媽媽不滿指出，她報警後，吳男仍不斷在網路約拍，有非常多受害人，警方卻說「那些小朋友都沒有報警」，讓她難以接受。對此，雲林地檢署回應，本月6日將吳男拘提到案，並在吳男硬碟發現1700筆相關性影像，其中有許多未成年少女，已在7日向雲林地法院聲請羈押禁見獲准。

少女母親表示，報案後她想了解案情，但警方都回應「偵查不公開」，而吳男卻一直在犯案，還被女兒上網發現，跑來告訴她「媽，你看他還在約拍」，社工也只能勸小朋友不要接觸那些資訊，但她認為「怎麼可能不去接觸外界，要她一個人封閉在房間嗎，那不是更走不出來嗎」，覺得一定要把這件事告訴大家。

少女母親說，女兒被侵害後，還在先前的學校收到匿名訊息，內容說有看到女兒的相關影像，讓女兒不敢上學。學校也沒有任何相關措施，讓她不知道該怎麼辦，只能讓女兒請假在家，由她24小時陪伴。

▲台南吳姓攝影師涉嫌性侵未成年少女並拍片，警方搜出1700筆吳男的性交影像。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

少女母親指出，就算她跟警方說，犯嫌還一直在犯案，警方也只回覆「那些小朋友都沒有報警」，沒報警就不能當證據，也不能加重罪刑，「那個人真的犯案很多人！」然而雖然證據都有了，但警方表示案子要進行一兩年，他們只能一直等。

對此，雲林地檢署回應，之前接獲雲林縣警察局斗六分局提報，指一名13歲少女疑似遭Cosplay攝影師性侵及拍攝性影像，訊問少女後，鎖定29歲吳姓男子，即指揮員警持搜索票，到吳男於台南市的住處執行搜索，並扣得電腦硬碟、記憶卡數顆。

經檢警還原扣案硬碟，發現硬碟內竟有被告吳男與其他不同女子發生性行為的性影像，超過1700多筆，經人臉辨識、比對後，發現有部分女子為未成年少女，檢察官遂立即核發拘票，指揮員警於今年5月6日將吳男拘提到案，訊後依加重強制性交、對於未滿14歲之男女為性交、對於14歲以上未滿16歲之男女為性交、兒童及少年性剝削防制條例之引誘使少年被拍攝製造性影像、以違反本人意願之方法使少年被拍攝製造性影像等罪，犯罪嫌疑重大，有勾串、滅證及反覆實施之虞，於5月7日向雲林地法院聲請羈押禁見獲准。

雲林地檢署也呼籲，如有遭台南市吳姓Cosplay攝影師拍攝性影像或性侵的被害人，請向本署或雲林縣警察局斗六分局報案。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：性侵害就是犯罪，請撥打110、113。