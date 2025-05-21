　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

色影師性侵少女遭收押！硬碟藏1700部性影像　檢籲受害人報案

記者游瓊華、郭玗潔／雲林報導

雲林有13歲少女疑遭吳姓男Cosplay攝影師性侵，並拍下侵犯過程。少女的媽媽不滿指出，她報警後，吳男仍不斷在網路約拍，有非常多受害人，警方卻說「那些小朋友都沒有報警」，讓她難以接受。對此，雲林地檢署回應，本月6日將吳男拘提到案，並在吳男硬碟發現1700筆相關性影像，其中有許多未成年少女，已在7日向雲林地法院聲請羈押禁見獲准。

少女母親表示，報案後她想了解案情，但警方都回應「偵查不公開」，而吳男卻一直在犯案，還被女兒上網發現，跑來告訴她「媽，你看他還在約拍」，社工也只能勸小朋友不要接觸那些資訊，但她認為「怎麼可能不去接觸外界，要她一個人封閉在房間嗎，那不是更走不出來嗎」，覺得一定要把這件事告訴大家。

少女母親說，女兒被侵害後，還在先前的學校收到匿名訊息，內容說有看到女兒的相關影像，讓女兒不敢上學。學校也沒有任何相關措施，讓她不知道該怎麼辦，只能讓女兒請假在家，由她24小時陪伴。

▲▼ 女學生,女孩,女生,制服。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲台南吳姓攝影師涉嫌性侵未成年少女並拍片，警方搜出1700筆吳男的性交影像。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

少女母親指出，就算她跟警方說，犯嫌還一直在犯案，警方也只回覆「那些小朋友都沒有報警」，沒報警就不能當證據，也不能加重罪刑，「那個人真的犯案很多人！」然而雖然證據都有了，但警方表示案子要進行一兩年，他們只能一直等。

對此，雲林地檢署回應，之前接獲雲林縣警察局斗六分局提報，指一名13歲少女疑似遭Cosplay攝影師性侵及拍攝性影像，訊問少女後，鎖定29歲吳姓男子，即指揮員警持搜索票，到吳男於台南市的住處執行搜索，並扣得電腦硬碟、記憶卡數顆。

經檢警還原扣案硬碟，發現硬碟內竟有被告吳男與其他不同女子發生性行為的性影像，超過1700多筆，經人臉辨識、比對後，發現有部分女子為未成年少女，檢察官遂立即核發拘票，指揮員警於今年5月6日將吳男拘提到案，訊後依加重強制性交、對於未滿14歲之男女為性交、對於14歲以上未滿16歲之男女為性交、兒童及少年性剝削防制條例之引誘使少年被拍攝製造性影像、以違反本人意願之方法使少年被拍攝製造性影像等罪，犯罪嫌疑重大，有勾串、滅證及反覆實施之虞，於5月7日向雲林地法院聲請羈押禁見獲准。

雲林地檢署也呼籲，如有遭台南市吳姓Cosplay攝影師拍攝性影像或性侵的被害人，請向本署或雲林縣警察局斗六分局報案。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：性侵害就是犯罪，請撥打110、113。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
593 3 4793 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／3死車禍　警曝行車紀錄器內容
夫妻1死1重傷！兒只知姑丈病故將出殯...不知父命喪街頭
快訊／高雄血案！摩鐵內虐死　屍體丟山區
最喜歡i-dle宋雨琦！三峽12歲女童命喪輪下　同學不捨齊送
總預算案、財劃法修法有重大瑕疵　行政院今聲請釋憲
黃子佼爆離婚！認愛孟耿如「同年註冊會員」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

高雄男遭「無人道凌虐」3天棄屍枋山 　地獄接駁車押人畫面曝

衝撞3死真相陷謎團！三峽翁行車紀錄器還原　傳出陣陣音樂聲

南港小貨車左轉右車身擦撞公車　雙方無酒駕警蒐證釐清肇責

快訊／高雄男遭囚打凌虐3天慘死！遺體遭棄枋山　4煞落網

夫妻被撞1死1重傷！兒只知姑丈病故將出殯...不知父命喪街頭

九州案扯出「檢察官撩妹」　涉案前TVBS記者：若屬實心術不正

最喜歡i-dle宋雨琦！三峽12歲女童命喪輪下　同學不捨齊送小卡

暖心行動！花蓮地檢署啟動關懷機制　助被害家庭走出陰霾

送快篩仍落選！北市里長候選人夫妻收中資拉票　判刑3年8月

色影師性侵少女遭收押！硬碟藏1700部性影像　檢籲受害人報案

【嬰兒有豁免權？】貓主子有差別待遇！寶寶得到許可任他摸

【專屬健身教練】白髮嬤輪椅推胖柴孫　手中不忘緊抓牽繩

【太鼻酸】 #三峽 車禍路口擺滿悼念品　民眾悲痛排隊獻花哀悼

【碰撞後肇逃？】 #三峽翁 妻子喊：不可能

【願逝者安息】三峽車禍路口擺滿悼念品　民眾淚：盼能在另個世界收到溫暖

【暴衝前1分鐘】#三峽翁 卡分隔島 倒退撞後車跑了！

【偶生氣惹！】 #李珠珢 見球員被觸身球眼神超兇????

【破窗而入】神農大帝出巡撞破玻璃！ 飲料店闆娘：急喝奶茶？ #雲林

黃子韜脫口「曾幫徐藝洋擦經血」　她傻眼：不要再說！

【如獲至寶】蔡力行送「通化夜市水果」　黃仁勳興奮收下：是寶物

高雄男遭「無人道凌虐」3天棄屍枋山 　地獄接駁車押人畫面曝

衝撞3死真相陷謎團！三峽翁行車紀錄器還原　傳出陣陣音樂聲

南港小貨車左轉右車身擦撞公車　雙方無酒駕警蒐證釐清肇責

快訊／高雄男遭囚打凌虐3天慘死！遺體遭棄枋山　4煞落網

夫妻被撞1死1重傷！兒只知姑丈病故將出殯...不知父命喪街頭

九州案扯出「檢察官撩妹」　涉案前TVBS記者：若屬實心術不正

最喜歡i-dle宋雨琦！三峽12歲女童命喪輪下　同學不捨齊送小卡

暖心行動！花蓮地檢署啟動關懷機制　助被害家庭走出陰霾

送快篩仍落選！北市里長候選人夫妻收中資拉票　判刑3年8月

色影師性侵少女遭收押！硬碟藏1700部性影像　檢籲受害人報案

今夏自來水「基本費用」全免了！　東京都800萬戶受惠

中鼎196億元應收帳款疑雲　金管會：儘快釐清來龍去脈

精神醫扮風水師、混入遊民圈　盼思覺失調患者及早用長效針劑

高雄男遭「無人道凌虐」3天棄屍枋山 　地獄接駁車押人畫面曝

公園傳出煙嗓「喵～喵～」　竟是海鷗學貓叫討飼料！

三峽車禍3死12傷！民眾黨團批交通部不思檢討　解凍報告如幼幼班

全運會倒數！「虎尾高鐵多功能田徑場」7月中可望啟用

美國資本助寧德時代香港上市　挨轟危及國安

「黃子佼這陣子做的最好的事」　李怡貞列3點質疑：要離婚早就離婚

飯後喉嚨卡卡？專家：「2症狀」是癌症警訊　3周沒好快就醫

【願逝者安息】三峽車禍路口擺滿悼念品　民眾淚：盼能在另個世界收到溫暖

社會熱門新聞

三峽命危女童救回！家人重回現場喊：快回醫院治療

三峽3死路口「鳥瞰畫面曝」！悼念物擺滿草地

女大生曝交往5年甜蜜時光　王文洋拿到「三問錶」興奮炫耀

三峽車禍新疑點　78歲翁曾在市區繞路

王文洋承諾女大生產子每年給200萬　因一事翻臉報警趕人

即／女騎士招魂老公兒女全到場！兒擲筊「1次就允杯」

獨／三峽駕駛座細節照！目擊者曝「3可能」：粉圓釀禍？

台南死亡衝撞「夫妻永別」　護理師路過CPR搶救

打鐵健身房營業半年倒了　會員要谷阿莫出來面對

6寶媽女兵勾引長官喊「你淫了」　誣告性侵判5月

78歲翁釀3死！綠委助理疑護航被罵翻

嘉市女師爆求愛畢業生！鹹濕對話流出

銀行女經理遭前男友灌醉性侵！

女控遭灌毒性侵　律師男友幫報案結果逆轉

更多熱門

相關新聞

中央預算刪減波及地方　雲林補助款大縮水

中央預算刪減波及地方　雲林補助款大縮水

雲林縣政府昨（20）日接獲行政院來函通知，114年度中央對本縣一般性補助款將刪減高達37.6億元，刪減理由為因中央政府總預算遭立法院刪減636億元，行政院遂自原應撥付地方政府之一般性補助款中全面統刪，刪減幅度達27.32%，對各縣市造成重大財政衝擊。

斗六市斥資1億打造人本通行網

斗六市斥資1億打造人本通行網

男欲抵押房貸620萬投資 警阻詐成功

男欲抵押房貸620萬投資 警阻詐成功

日本計程車司機「下藥性侵女客」！

日本計程車司機「下藥性侵女客」！

女大生失戀喝醉慘遭性侵懷孕　高中同學怪她沒吃事後藥

女大生失戀喝醉慘遭性侵懷孕　高中同學怪她沒吃事後藥

關鍵字：

性侵未成年攝影師警方雲林

讀者迴響

熱門新聞

歐陽娜娜爆「被取消國籍！」　事實查核中心出手了

三峽命危女童救回！家人重回現場喊：快回醫院治療

黃子佼、孟耿如驚爆「結束5年婚姻」！

家寧「有很多Andy不忠證據」！

Joeman「副駕1女」突起身抬頭　粉絲氣炸不挺了

劉詩詩、吳奇隆520遭傳「確實離婚了」陸網震撼

三峽3死路口「鳥瞰畫面曝」！悼念物擺滿草地

Andy核彈級毀家寧撈破800萬！　雙劈疑雲有詭

全台有雨！　鋒面報到時間曝

快訊／51歲大陸女星朱媛媛逝世！低調抗癌5年

78歲老翁急救中「能找家屬賠償嗎？」　律師解答

女大生曝交往5年甜蜜時光　王文洋拿到「三問錶」興奮炫耀

台灣「Nissan進口油電休旅」大降價20.1萬

家寧握鐵證「噤聲原因曝光」！

三峽車禍新疑點　78歲翁曾在市區繞路

更多

最夯影音

更多

【嬰兒有豁免權？】貓主子有差別待遇！寶寶得到許可任他摸

【專屬健身教練】白髮嬤輪椅推胖柴孫　手中不忘緊抓牽繩

【太鼻酸】 #三峽 車禍路口擺滿悼念品　民眾悲痛排隊獻花哀悼

【碰撞後肇逃？】 #三峽翁 妻子喊：不可能

【願逝者安息】三峽車禍路口擺滿悼念品　民眾淚：盼能在另個世界收到溫暖

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面