國道淫警性侵少年誘拍性愛片！判8年1月已入獄　還要再賠80萬

▲國道警鄭羽翔性侵少年，法院判決他須賠償1名被害人80萬元確定。（圖／ETtoday資料照）

記者吳銘峯／台北報導

國道警察局第九大隊前警務員鄭羽翔，透過網路結識多名未成年少年，並與多人發生關係，甚至「還誘拍性愛片」，鄭男日前遭判刑8年1月定讞。其中1名被害少年的家長起訴求償200萬元，一審判賠80萬元。案經上訴，高等法院二審仍判賠80萬元，全案確定。

據了解，鄭男年僅31歲，2018年自警察大學國境系畢業後，因工作認真，升遷迅速，短短4年就已經晉升2線2星，不料他卻犯下本案，全案被揭發後，國道警察局就將鄭男記2大過免職。

而本案實質部分，檢方接獲被害人家屬報案，在2022年9月間發動搜索行動，將鄭男拘提到案，並帶回其電腦進一步調查。由於檢方在鄭男電腦中發現10多位國中少年的猥褻影像，因此認定鄭男涉嫌「對少年猥褻」、「對少年性交」等罪，聲請法院羈押獲准。全案偵查終結後，檢方對鄭男提起公訴，初步認定共有22名少年受害。

一審認定共有9人受害，判刑9年，另外也判刑6月、得易服社會勞動服務。高等法院二審改判有期徒刑8年4月與5月（得易服社會勞動服務）。全案再經上訴後，最高法院將鄭男大部分的犯罪行為認定有罪，總計共31個犯罪行為有罪，合計加總宣告刑度達到73年5月定讞，最後經高等法院定應執行有期徒刑8年1月，鄭男已於去年4月間發監執行。

此外，其中一名被害少年的家長求償，認為少年經鄭男誘騙後，帶到台南某汽車旅館中發生關係，並拍下性愛影片，造成少年身心受創，因此少年求償100萬元、父母各求償50萬元，總計求償200萬元。

法院審理時，鄭男拒絕賠償，辯稱是經過少年同意而發生關係並錄影，並未侵害少年的性自主權以及侵害父母的監護權。但法院根據刑事有罪定讞的判決，仍認定鄭男確實侵權，必須賠償。一審判決鄭男須賠償少年40萬元，賠償父母各20萬元，合計需賠償80萬元。雙方均上訴第二審，高等法院審理後，駁回上訴，仍判決鄭男須賠償80萬元，全案確定。