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女大生失戀喝醉慘遭性侵懷孕　高中同學怪她沒吃事後藥惹怒法官

▲桃園市邱姓男子於2022年9月欲與前女友復合，卻罔顧法院核發保護令仍擅闖其租屋處，不顧其反抗仍應上性侵得逞。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲女大生酒醉遭高中男同學性侵懷孕，竟被對方怪罪沒及時吃事後避孕藥。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者黃哲民／台北報導

北市1名男子2022年趁高中同學聚會出遊，涉性侵1位失戀喝醉的女同學，女方渾然不覺，隔天才被告知失身，又驗孕發現「中獎」而慌了手腳，男方卻利用女方怕丟臉心情，要脅套招說兩情相悅，否則「妳也告不贏我」，且到案不認錯更怪罪女方沒及時吃事後避孕藥，台北地院認定男方態度太惡劣，依乘機性交罪判刑6年，可上訴。

乘機性交罪法定為3年以上10年以下徒刑，判刑6年屬於少見重判案例。本案源於男方2022年9月開車載5位昔日高中同學南下出遊，當晚回程時，4人在新竹下車，男方與本案被害人繼續北上途中，聽女方述說失戀痛苦心情，男方順勢說車上有1瓶伏特加烈酒，喝了可以解憂。

女方平常不喝酒，不懂烈酒下肚的厲害，以口就瓶直接喝幾口，隨即醉暈，被男方載往旅館開房性侵，隔天被叫醒仍頭痛昏沉，沒注意身體或衣著異狀，就被男方送到捷運站自行搭車、東倒西歪去學校上課，整天宿醉乏力還頻吐酸水，當晚才被男方告知2人無套嘿咻、要她快吃事後避孕藥。

女方又驚又怒，質問男方反遭敷衍，她忐忑數日等到驗孕較準確天數，一驗果然「中獎」、慌了手腳，向1位大學同班女同學及自己表姊訴苦，後來拿掉小孩，並聽勸告訴父母實情。男方向來電理論的女方母親頻說對不起，事後卻要脅女方配合套招，說2人情投意合發生關係，女方拒絕說謊，提告追究。

▲▼ 妹子,正妹,女子,傷心,性侵,悲傷。（示意圖／翻攝自免費圖庫pexels）

▲法官認定性侵犯利用女方怕丟臉心情，要脅套招說詞企圖規避刑責。（示意圖／翻攝自免費圖庫pexels）

男方不認罪，辯稱女方到旅館才喝酒，2人玩「大冒險」遊戲，女方輸了、替他口交，並同意嘿咻，上床前還先去上廁所，過程意識清楚，他以為向女方父母道歉就免被追究，因此假裝認錯，且女方事隔多日才報案卻刪除彼此對話紀錄，與常情不符，顯然氣他不願負責而提告。

法官認為女方歷次說法無重大歧異，也跟酒醉斷片者的形態相符，非憑空杜撰，經2位證人證實她的確宿醉嚴重，得知意外懷孕更激動哽咽、「不知怎會有這個小孩」，若合意性交，當不至有如此鮮明、連貫一致的情緒反應。

此外，對話錄音顯示，女方母親責備「她醉的程度，你問她要不要睡地上，她都會說好」、「這不叫你情我願你知道嗎」、「你在她完全斷片，沒有任何意識下，做了這個事，不是只有一句知道錯了，就可以解決，你知道傷害有多大嗎？」男方頻說「叔叔阿姨對不起，我真的知道錯」。

法官指男方沒反駁女方母親，卻要求女方套招，聲稱「所以呢，妳有一個解決方法」、「我希望事情是…妳可不可以說，妳最後是同意的」、「…我認為啊，這個對我們兩個都好，這樣講真的可以省很多事情」、「妳絕對不希望走上法院，妳也告不贏我。除了弄難看，還會告失敗，真的」、「妳覺得委屈說謊一次？省下來，然後呢？跟我們鬧上去哪件事情比較好解決？」等語。

法官認為男方吃定女方不想被曝光遭性侵還懷孕，企圖逼女方統一說詞，目的是避免自己背負刑責，女方雖沒立刻求助，甚至刪除彼此對話紀錄，但每個人處理重大變故方式不同，女方事後與男方聯繫討論，僅屬不想把事情鬧大的隱忍作法，後因厭惡男方態度而斷絕聯繫。

法官認定男方趁女方泥醉之際性侵，到案不認罪沒賠償、從沒向女方致歉，更找朋友冒充自己父親跟女方父母對話，甚至怪罪女方沒及時吃事後避孕藥才懷孕，「犯後態度亦屬於最惡劣之情形」，依乘機性交罪判刑6年，可上訴。

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