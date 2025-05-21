成年男假扮16歲高中生　入學16個月被踢爆「其實是24歲人父」

▲成年男子假扮高中生。（圖／翻攝自Wood County Sheriff's Office）

記者李振慧／綜合報導

美國俄亥俄州傳出一名來自委內瑞拉的24歲男子，假扮成獨自來到美國的16歲少年，不但獲得當地家庭收留，還成功到高中就學，結果被揭穿真實年齡已經24歲，有子女居住在美國。

佩里斯堡市(Perrysburg)警方表示，24歲男子安東尼(Anthony Emmanuel Labrador Sierra)被控2024年1月假扮高中生，成功在當地高中Perrysburg High School就讀，還獲得當地寄養家庭收留，於19日被捕。

根據警方文件顯示，安東尼2023年11月第一次與學校聯繫時，謊稱自己是從委內瑞拉被人口販賣到美國的受害者，並出示他在委內瑞拉的出生證明，上面顯示他的生日是2007年12月2日。

安東尼成功騙過學校後，又獲得一對好心夫婦收留，於2024年3月21日開始居住在對方家中，這對夫婦不但幫忙照顧他，還幫助他取得社會福利號碼與駕照，然而他們不知道的是，安東尼其實是一名成年男子，而且還有小孩居住在美國。

安東尼在高中就學約16個月後，孩子母親主動與安東尼的寄養家庭聯絡，才終於揭穿他的謊言。安東尼20日出庭，對所有指控均不認罪，目前關押在伍德郡(Wood)監獄中，保釋金為5萬美元（約台幣150萬元）。