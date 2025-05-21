美高中老師「教室激戰」男同學！　恐面臨15年監禁

▲美國佛州一名高中老師強迫一名男學生在教室與她發生性關係。（示意圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

美國佛州一名高中老師利用職務之便，竟強迫一名男學生與她發生性關係，甚至在被逮捕前幾個小時，還在教室裡和男學生激戰。目前這名老師已遭到逮捕，若罪名成立，最高恐面臨15年監禁。

根據《紐約郵報》報導，佛州希爾斯波羅郡（Hillsborough County）警長辦公室在新聞稿中指出，現年27歲的河景高中（Riverview High School）科學老師安德森（Brooke Anderson）目前面臨3項與未成年人發生非法性行為的指控。

Riverview teacher decides to have an extended sexual relationship with a student.



The last time they had sex before her arrest was in her classroom before school started.



It's about control for these deviants.



There are so many of these women. #Florida pic.twitter.com/7AvcDENIKB — Jennifer Coffindaffer (@CoffindafferFBI) May 21, 2025

受害男學生向調查人員表示，安德森從去年9月開始和他發生性關係，一開始只是傳送一些色情訊息，後來在安德森被逮捕前幾周，雙方才開始發生性行為。

調查人員表示，安德森甚至在被捕前數小時，還在教室和學生激戰。目前安德森以每項罪名4.5至1.5萬美元的保釋金暫時釋放。

警長克羅尼斯（Chad Chronister）在記者會中表示，「這位老師辜負了學生、學校和整個社區的信任，本應是一個安全、支持性的學習環境，竟然被如此濫用，她的行為是深思熟慮後的犯罪。」

在佛州與未成年人發生非法性行為屬於二級重罪，若罪名成立，安德森將面臨最高15年監禁。目前安德森尚未提出抗辯，也不清楚她是否有律師。

負責雇用安德森的希爾斯波羅郡公立學校發言人表示，安德森被聘僱時通過了所有必要的篩選和背景調查，「安德森女士自2021年11月以來受雇於該地區教授生物學，目前她已被停職等待解雇。」

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