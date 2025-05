美高中老師「教室激戰」男同學！　恐面臨15年監禁

▲美國佛州一名高中老師強迫一名男學生在教室與她發生性關係。(示意圖/CFP)



記者張方瑀/綜合報導

美國佛州一名高中老師利用職務之便,竟強迫一名男學生與她發生性關係,甚至在被逮捕前幾個小時,還在教室裡和男學生激戰。目前這名老師已遭到逮捕,若罪名成立,最高恐面臨15年監禁。

根據《紐約郵報》報導,佛州希爾斯波羅郡(Hillsborough County)警長辦公室在新聞稿中指出,現年27歲的河景高中(Riverview High School)科學老師安德森(Brooke Anderson)目前面臨3項與未成年人發生非法性行為的指控。

Riverview teacher decides to have an extended sexual relationship with a student.



The last time they had sex before her arrest was in her classroom before school started.



It's about control for these deviants.



There are so many of these women. #Florida pic.twitter.com/7AvcDENIKB