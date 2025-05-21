美高中老師「教室激戰」男同學！　恐面臨15年監禁

▲美國佛州一名高中老師強迫一名男學生在教室與她發生性關係。（示意圖／CFP）
記者張方瑀／綜合報導
美國佛州一名高中老師利用職務之便，竟強迫一名男學生與她發生性關係，甚至在被逮捕前幾個小時，還在教室裡和男學生激戰。目前這名老師已遭到逮捕，若罪名成立，最高恐面臨15年監禁。
根據《紐約郵報》報導，佛州希爾斯波羅郡（Hillsborough County）警長辦公室在新聞稿中指出，現年27歲的河景高中（Riverview High School）科學老師安德森（Brooke Anderson）目前面臨3項與未成年人發生非法性行為的指控。
Riverview teacher decides to have an extended sexual relationship with a student.— Jennifer Coffindaffer (@CoffindafferFBI) May 21, 2025
The last time they had sex before her arrest was in her classroom before school started.
It's about control for these deviants.
There are so many of these women. #Florida pic.twitter.com/7AvcDENIKB
受害男學生向調查人員表示，安德森從去年9月開始和他發生性關係，一開始只是傳送一些色情訊息，後來在安德森被逮捕前幾周，雙方才開始發生性行為。
調查人員表示，安德森甚至在被捕前數小時，還在教室和學生激戰。目前安德森以每項罪名4.5至1.5萬美元的保釋金暫時釋放。
警長克羅尼斯（Chad Chronister）在記者會中表示，「這位老師辜負了學生、學校和整個社區的信任，本應是一個安全、支持性的學習環境，竟然被如此濫用，她的行為是深思熟慮後的犯罪。」
在佛州與未成年人發生非法性行為屬於二級重罪，若罪名成立，安德森將面臨最高15年監禁。目前安德森尚未提出抗辯，也不清楚她是否有律師。
負責雇用安德森的希爾斯波羅郡公立學校發言人表示，安德森被聘僱時通過了所有必要的篩選和背景調查，「安德森女士自2021年11月以來受雇於該地區教授生物學，目前她已被停職等待解雇。」
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