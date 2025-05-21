　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美高中老師「教室激戰」男同學！　恐面臨15年監禁

▲▼教室,學校,課堂,上課,課桌椅,課堂。（圖／CFP）

▲美國佛州一名高中老師強迫一名男學生在教室與她發生性關係。（示意圖／CFP）

記者張方瑀／綜合報導

美國佛州一名高中老師利用職務之便，竟強迫一名男學生與她發生性關係，甚至在被逮捕前幾個小時，還在教室裡和男學生激戰。目前這名老師已遭到逮捕，若罪名成立，最高恐面臨15年監禁。

根據《紐約郵報》報導，佛州希爾斯波羅郡（Hillsborough County）警長辦公室在新聞稿中指出，現年27歲的河景高中（Riverview High School）科學老師安德森（Brooke Anderson）目前面臨3項與未成年人發生非法性行為的指控。

受害男學生向調查人員表示，安德森從去年9月開始和他發生性關係，一開始只是傳送一些色情訊息，後來在安德森被逮捕前幾周，雙方才開始發生性行為。

調查人員表示，安德森甚至在被捕前數小時，還在教室和學生激戰。目前安德森以每項罪名4.5至1.5萬美元的保釋金暫時釋放。

警長克羅尼斯（Chad Chronister）在記者會中表示，「這位老師辜負了學生、學校和整個社區的信任，本應是一個安全、支持性的學習環境，竟然被如此濫用，她的行為是深思熟慮後的犯罪。」

在佛州與未成年人發生非法性行為屬於二級重罪，若罪名成立，安德森將面臨最高15年監禁。目前安德森尚未提出抗辯，也不清楚她是否有律師。

負責雇用安德森的希爾斯波羅郡公立學校發言人表示，安德森被聘僱時通過了所有必要的篩選和背景調查，「安德森女士自2021年11月以來受雇於該地區教授生物學，目前她已被停職等待解雇。」

● 《ETtoday新聞雲》關心您，尊重身體自主權，防治性騷擾及性侵害，請撥打113、110 ​

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
593 3 4793 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／黃子佼、孟耿如驚爆離婚
下交流道沒回家！三峽翁繞20分鐘「到公園休息」
女大生遭性侵懷孕　高中同學怪她「沒吃事後藥」
辦公室主任稱「三峽翁只是心臟有問題」挨轟　吳琪銘回應了
寒假後「上3天課再放春節」　補課方案2選1
故意衝撞！台中男開保時捷車頭爛毀
直擊／千年一遇神乳來了！「上下都開」露絕對領域

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日計程車司機「下藥性侵女客」！10多女受害　搜出大量不雅片

鄰居狗吠太吵！曼谷住戶投訴2年不忍了「放出2大蛇」

美高中老師「教室激戰」男同學！　恐面臨15年監禁

校車遭自殺炸彈攻擊「5死35傷」！　巴基斯坦控印度代理人犯案

北韓女勞工詭異「大批撤離中國」！　超反常原因曝光

收復庫斯克後首次　普丁「視察核電廠」畫面曝光

麥當勞薯條「放2個月」不會壞　美醫開箱超驚人：根本沒腐敗

狠父弒妻再自盡！日5歲女童伴屍數天　警破門「屍體已腐爛」

馬斯克宣布減少政治捐款　川普選戰失最大金主

敘利亞瀕臨崩潰！　盧比歐示警：幾周內恐爆「全面內戰」

【嬰兒有豁免權？】貓主子有差別待遇！寶寶得到許可任他摸

【專屬健身教練】白髮嬤輪椅推胖柴孫　手中不忘緊抓牽繩

【太鼻酸】 #三峽 車禍路口擺滿悼念品　民眾悲痛排隊獻花哀悼

【碰撞後肇逃？】 #三峽翁 妻子喊：不可能

【願逝者安息】三峽車禍路口擺滿悼念品　民眾淚：盼能在另個世界收到溫暖

【暴衝前1分鐘】#三峽翁 卡分隔島 倒退撞後車跑了！

【偶生氣惹！】 #李珠珢 見球員被觸身球眼神超兇????

【破窗而入】神農大帝出巡撞破玻璃！ 飲料店闆娘：急喝奶茶？ #雲林

黃子韜脫口「曾幫徐藝洋擦經血」　她傻眼：不要再說！

【可愛爆擊】寶寶睡夢中露燦笑！下秒被自己奶音嚇醒XD

日計程車司機「下藥性侵女客」！10多女受害　搜出大量不雅片

鄰居狗吠太吵！曼谷住戶投訴2年不忍了「放出2大蛇」

美高中老師「教室激戰」男同學！　恐面臨15年監禁

校車遭自殺炸彈攻擊「5死35傷」！　巴基斯坦控印度代理人犯案

北韓女勞工詭異「大批撤離中國」！　超反常原因曝光

收復庫斯克後首次　普丁「視察核電廠」畫面曝光

麥當勞薯條「放2個月」不會壞　美醫開箱超驚人：根本沒腐敗

狠父弒妻再自盡！日5歲女童伴屍數天　警破門「屍體已腐爛」

馬斯克宣布減少政治捐款　川普選戰失最大金主

敘利亞瀕臨崩潰！　盧比歐示警：幾周內恐爆「全面內戰」

雲南工程車撞向民宅！　已造成6死4傷

蘋果大尺寸摺疊機冒新對手！　郭明錤：亞馬遜正討論參戰

黃子佼、孟耿如驚爆「結束5年婚姻」！　不敵2因素低調辦手續

宋智孝下海險釀大禍！「嘴唇發紫、身體發抖」堅持：再下去一趟　驚險瞬間曝

NU PASTA＆林聰明沙鍋魚頭＆天利食堂　跨界料理為公益

端午「五毒日」警報！「3生肖」小心破財、衰事纏身

世壯運法國老將金牌遺失沙灘　瑞芳警「手刨熱沙」半小時尋回

蜂群變龍捲！　台南校園驚現黑雲壓境捕蜂達人急馳救場

下交流道沒回家！三峽翁繞20分鐘「到公園休息」　警闢謠籲理性

東森力挺新北教育推動月經平權　捐贈2.2萬份衛生棉送暖偏鄉學子

【碰撞後肇逃？】 #三峽翁 妻子喊：不可能

國際熱門新聞

小姊弟相擁亡　「手臂遭砍斷」全身傷

台灣人在柬埔寨被抓！　正面照曝光

辣妹裸泳「陌生男冒出來」　真相超糗

空姐爆料　「和乘客打招呼」背後原因

麥當勞1組合竟成「偏頭痛解方」？　一票人喊真的有效

2027恐爆台海戰爭！　《華爾街》曝中對台軍演目的：風險近臨界點

日媒預測：中國佔領台灣　美軍司令戰死

北韓10女「陸工廠暴動」打死人！遭處決

單親媽媽分享「靠AI賺錢」　慘被挖出曾拍無碼AV

川普嗆「吃下關稅」　沃爾瑪回應

金融市場疲軟、對伊朗制裁懸而未決　國際油價收低

外籍駕駛車禍頻傳　日擬檢討駕照更換制度

冷血燒死女店員！美49歲死囚「注射處決」伏法

假蜜月「騙升等」成歪風　旅客拍片炫耀惹議

更多熱門

相關新聞

日本計程車司機「下藥性侵女客」！

日本計程車司機「下藥性侵女客」！

日本東京都一名計程車司機涉嫌迷暈女乘客後性侵，甚至還用手機拍下犯案過程，因此被警方逮捕。警方扣押他的手機後，發現嫌犯還持有多段猥褻、性侵其他女乘客的影片與照片，才知他早已以相同手法犯案多次，受害人數恐怕已超過10人。

發狂郊狼飛撲狠咬　男肉搏10分鐘驚險活命

發狂郊狼飛撲狠咬　男肉搏10分鐘驚險活命

女大生失戀喝醉慘遭性侵懷孕　高中同學怪她沒吃事後藥

女大生失戀喝醉慘遭性侵懷孕　高中同學怪她沒吃事後藥

又傳私托中心教保員施暴　孩童「脖子有血痕」

又傳私托中心教保員施暴　孩童「脖子有血痕」

女控遭灌毒性侵　律師男友幫報案結果逆轉

女控遭灌毒性侵　律師男友幫報案結果逆轉

關鍵字：

性侵學生老師佛州北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

歐陽娜娜爆「被取消國籍！」　事實查核中心出手了

三峽命危女童救回！家人重回現場喊：快回醫院治療

Joeman「副駕1女」突起身抬頭　粉絲氣炸不挺了

家寧「有很多Andy不忠證據」！

劉詩詩、吳奇隆520遭傳「確實離婚了」陸網震撼

Andy核彈級毀家寧撈破800萬！　雙劈疑雲有詭

三峽3死路口「鳥瞰畫面曝」！悼念物擺滿草地

快訊／51歲大陸女星朱媛媛逝世！低調抗癌5年

78歲老翁急救中「能找家屬賠償嗎？」　律師解答

全台有雨！　鋒面報到時間曝

女大生曝交往5年甜蜜時光　王文洋拿到「三問錶」興奮炫耀

台灣「Nissan進口油電休旅」大降價20.1萬

家寧握鐵證「噤聲原因曝光」！

三峽車禍新疑點　78歲翁曾在市區繞路

王文洋承諾女大生產子每年給200萬　因一事翻臉報警趕人

更多

最夯影音

更多

【嬰兒有豁免權？】貓主子有差別待遇！寶寶得到許可任他摸

【專屬健身教練】白髮嬤輪椅推胖柴孫　手中不忘緊抓牽繩

【太鼻酸】 #三峽 車禍路口擺滿悼念品　民眾悲痛排隊獻花哀悼

【碰撞後肇逃？】 #三峽翁 妻子喊：不可能

【願逝者安息】三峽車禍路口擺滿悼念品　民眾淚：盼能在另個世界收到溫暖

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面