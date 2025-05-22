10菜1湯1萬被嫌貴！餐廳闆娘貼菜單打臉　網路風向驟變

▲餐廳老闆娘貼出當日監視器畫面佐證。（圖／翻攝臉書／爆料公社，下同）

記者葉國吏／綜合報導

東港一家知名海鮮餐廳近日捲入價格爭議。一位網友在社群平台發文抱怨，指控餐廳在點餐時未清楚告知價格調整，結帳時才發現金額高達1萬400元，質疑店家「隱形加價」。此事引發網友熱議，餐廳闆娘也發文出面澄清，網路風向驟變。

網友在臉書社團「●【爆料公社官方專屬】●」發文指出，屏東東港大鵬灣新新海鮮餐廳「隱形加價」，文中表示一家20多口至該餐廳用餐，結帳時發現金額與原本報價不符，其中一名女遊客因不滿部分小份菜色被店家擅自升級為大份，要求將總價1萬400元去尾數400元遭拒，導致兩派人馬爆發衝突。警方獲報到場調解，雙方最終仍不歡而散。

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針對指控，該餐廳老闆在臉書「爆料公社」發文澄清，指出當天用餐的客人共有20人，分成兩桌，總金額1萬420元均有現場報價且獲得客人同意。他強調，餐廳保留了點餐明細及監視器畫面，足以證明所有菜品價格透明，並無隱瞞或加價情形。

▲顧客發文批評餐廳隱形加價，引起討論。

老闆進一步解釋，客人原本選擇3隻小型龍蝦，每隻800元共2400元，但後來要求改成較大的龍蝦。他們便秤重後提供3隻大龍蝦，重量共2台斤6兩，原價4275元，最終只收4000元。由於客人人數眾多，所有菜色均調整為加大份量，並在現場詢問客人是否接受，對方當下表示同意。

為平息爭議，老闆公開了當天用餐的菜單明細，包括炸蚵600元、金沙透抽600元、油雞腿500元、脆皮豬腳500元、櫻花蝦炒飯400元（兩大盤）、魚蛋500元（特大盤）、空心菜300元（大盤）、無目鰻600元（大盤）、炸肥腸400元（大盤）、蝦球600元（大盤），加上龍蝦4000元及後續加點的蛤蜊與酒水共1420元，合計10420元，最終只收10400元。他質疑，一桌菜約3000元不含酒水，難道不合理嗎？

▲餐廳老闆娘貼出當日菜色澄清。

此外，老闆透露，結帳時客人曾試圖要求折扣，希望少付400元，遭到拒絕後才引發不滿。他無奈表示，原本不打算公開相關證據，但面對不實指控「真的吞不下」，並感謝支持餐廳的老顧客。

該事件曝光後，網友反應兩極。一些人認為餐廳價格合理，留言表示：「這個價位真的很划算」、「20人吃10400太便宜了」、「窮就不要吃海鮮」。也有網友讚許店家透明化做法，直呼「一定要支持」。但仍有部分人對店家做法存疑，呼籲應加強標價制度以避免誤會。