日行燈「被認成霧燈」遭檢舉罰1200元！她傻眼：是有什麼問題

▲原PO被檢舉傻眼了。（圖／翻攝自FB／爆料公社）



記者鄺郁庭／綜合報導

被檢舉開罰單，但有些違規事實讓車主覺得莫名其妙。有女網友貼出罰單的照片，她上個月底開車行經桃園市，被檢舉未依規定使用燈光（未遇雨霧使用霧燈），要繳罰款1200元。可原PO看到照片瞬間傻眼，因為她並沒有不依規定使用燈光，「最下方的燈是日行燈！」話題引發討論。

原PO在「爆料公社」貼出罰單的照片，從中可見，她上個月27日下午2點多開車經過桃園市某路段，結果被檢舉違規事實「汽車駕駛人不依規定使用燈光者（未遇雨霧使用霧燈）」，舉發違反條例則是《道路交通管理處罰條例》第42條，要被罰1200元。

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看到罰單後，女網友超級傻眼，因為她開的是日系休旅車，該款車的設計，最下方的燈就是日行燈，她根本就沒有用霧燈，「最下方的燈是日行燈！是日行燈！是日行燈！這位檢舉達人是有什麼問題啦！」

貼文一出，許多人也力挺原PO，「開單前都不用查證一下嗎？」「被檢舉乖乖繳罰款，檢舉未查證不用負責任？」「我上禮拜也收到一張，開罰日行燈為不依規定開起霧燈，好笑是這台車根本沒配霧燈。」也有網友指出，「檢舉的人沒問題，因為他不是專業；開單的人也沒問題，他也不是專業。有問題的是制訂法規政策的交通部，車輛的配置是如何，總要給警察一個範本，還什麼車型資料庫的吧？」