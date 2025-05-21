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便當吃到「牽絲」白飯！他中毒慘挨2針　網見畫面驚：納豆便當？

有網友使用外送平台買便當吃，仔細一看才發現白飯竟然已經「牽絲」。（翻攝自爆料公社）

▲網友指控在外送平台便當店買到「牽絲白飯」。（翻攝自爆料公社）

圖文／鏡週刊

隨著近日天氣漸漸炎熱，食物的保存相關必須更注意。就有一名網友使用外送平台買便當吃，吃了一口後發現味道不對勁，仔細一看便當內的白飯竟然已經「牽絲」，許多網友看見畫面後也驚呆直呼「納豆便當？」

該名網友昨（20）日在爆料公社po文，提到透過外送平台購買桃園市八德某間便當店的便當，結果打開吃了一口高麗菜後，才發現味道不太對勁，原po用筷子翻了白飯，發現已經可以「牽絲」。

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當下趕快拍起來並打電話給店家，詢問便當為現包還是提早備餐，店家回應為現包，但被反應白飯牽絲後，店家又改口「我們有些會先備餐」，網友反問要怎麼處理，店家還口氣很差的說「我怎麼知道你點什麼？」最後兩人把便當帶回便當店，沒想到店家態度依舊消極，隨手翻了翻便當直接丟掉，還反問「你想怎麼處理？換一個新的？」

原PO原本抱著大事化小小事化無的心態，哪知道他很不甘願的包，然後加點的東西他也完全無視，所以就立馬表示，東西不要了。事後卻食物中毒請假到醫院掛急診，怒噴「白受氣，還挨了兩針！」

該篇po曝光後，驚呆許多網友跑來留言，「納豆便當？」「日本都沒出的納豆便當台灣已經搶先上市了」、「飯壞掉了，仙人掌桿菌」、「拔絲白飯」、「這哪家便當啊還給你加起司」、「限量發售的羹飯？」

針對這起事件，桃園市衛生局今（21）日回應，目前尚未接獲民眾的陳情，不過將會派員前往查核，如果發現作業環境衛生不符食品良好衛生規範準則規定，會要求業者在限期改善，若屆期未能改善，將依照食品安全衛生管理法第44條規定，處新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰。


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