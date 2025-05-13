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萬巒買豬腳「1斤270元結帳變400」！北部女怒：每次下南部都被騙

一名女子到屏東萬巒買豬腳，結果遇到店家價格標示不清。（圖／翻攝自爆料公社）

▲北部女南下到屏東萬巒買豬腳，結果遇到店家價格標示不清。（圖／翻攝自爆料公社）

圖文／CTWANT

店家若價格標示不清，難免會引發爭議。北部一名女子抱怨，日前到屏東萬巒買了半斤豬腳回家，標價「一斤270元」，秤重時卻變成「一斤400元」，讓她覺得被坑殺。對此，業者也出面解釋，強調未來會在價目表標示清楚，以免再出問題。

「每次下南部都會被騙，這次到萬巒不意外又被騙」，原PO在臉書《爆料公社官方專屬》提到，前陣子到屏東買半斤豬腳，桌上標價一斤270元，但實際結帳時，店員卻將價格改成一斤400元。對此，另一位店員說明，「半斤都給肉，骨頭要賣給誰？」

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然而，原PO回家後發現還是有骨頭，認為半斤400元的價格是故意算貴，痛批：「這麼明顯說謊真是坑殺的太明顯了」、「不實做生意，話術騙很大」，當下她也立刻拍照留存，證明所說無捏造。

原PO覺得受騙上當。（圖／翻攝自爆料公社）

▲女網友回家發現豬腳有骨頭，直呼被騙。（圖／翻攝自爆料公社）

消息一出，引發網友討論，「還改價錢好奇怪的店家」、「奸商不可取，要唾棄」、「店家不老實」、「還是老實一點，生意才會好」。

針對指控，店家向《三立新聞》解釋，客人購買整隻豬腳，是以一斤270元秤重計價，但整隻包含大骨頭，若是購買半斤，則沒有秤到大骨頭，只有小骨（帶骨腳蹄）和肉，因此以一斤400元計算。

店家無奈，賣了這麼久第一次遇到這種客人，強調未來會清楚標示半斤價格，避免再有爭議。

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