騎士阿伯2包垃圾隨手扔草叢　裝沒事離開！15秒過程曝光

記者黃翊婷／綜合報導

一名駕駛5日開車行經台中市大雅區昌平路三段，目擊一名騎士阿伯隨手將2包垃圾丟到員寶庄圳支線旁邊的草叢中，於是決定將15秒影片公開，希望阿伯的家人能幫忙提醒不要亂丟垃圾，「人在做天在看，希望他可以自己去撿回來。」

▲阿伯將2包垃圾丟進草叢，恰巧被原PO看到。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社，下同。）

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原PO在臉書「爆料公社」發文表示，5日上午7點20分左右他開車行經台中市大雅區昌平路三段，竟看到一名身穿深色上衣的阿伯將機車停在路邊，接著把2包垃圾丟到員寶庄圳支線（排水路）旁邊的草叢中，然後又回到機車上準備離開。

▼▲阿伯丟完垃圾就回到機車上，準備騎車離開。

原PO表示，他不是檢舉達人，公開15秒行車記錄器影片只是希望提醒當事人保持素養，若當事人的家人看到，也請幫忙提醒一下不要亂丟垃圾，「人在做天在看，希望他可以自己去撿回來。」

其他網友紛紛留言表示，這種行為應該檢舉，「常常見到，尤其中老年人」、「上次也看到一次，不知道是不是同一人，都是丟大排水溝」、「直接用行車記錄器向環保局檢舉，這種的沒吃過罰單都理所當然一直丟」。還有熱心網友提醒原PO更換行車記錄器，「你行車記錄器也太糊，建議換掉，不然之後若有什麼行車糾紛，影片也不能用」。