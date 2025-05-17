小孩拿筆畫櫃檯！爸「1句話勸阻」店員更火：有夠沒水準

▲客人沒有制止孩子的行為。圖與本文無關。（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

「是不是覺得有消費就可以為所欲為？」近日有網友發文透露，有個客人才一進門，就將小孩放在櫃檯，任由孩子搶走筆、在櫃檯上畫圖，最後結完帳，更是一句「不好意思」也沒有，讓他覺得很誇張，「真的有夠沒水準！」

這名網友在「爆料公社」上，以「有消費就可以為所欲為？」為標題發文，提到他們的櫃檯約100公分高，有個客人才一進門，就將1歲多的小男孩放在櫃檯上。他透露，店內明明就有座位區可以坐，結果客人卻硬要在櫃檯畫菜單，「剛要準備畫菜單的時候，筆就被小孩搶走，結果就把小孩丟著，直接離開去拿我們放在其他地方的筆」。

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原PO透露，小男孩看到爸爸走遠，一直想要跳下櫃檯，「我還去阻止他，請問今天小孩跳下來，受傷了，算誰的？」緊接著，小孩便拿著筆開始畫櫃檯。原PO認為，小朋友看到筆就想要拿，這很正常，但是開始亂畫的時候，家長不用阻止嗎？「好笑的是，（爸爸）還說一句『畫桌子這樣人家會不好擦欸！』知道人家會不好擦，也沒打算把筆拿起來讓小孩隨便畫？」

原PO說，最後客人結完帳就離開，連一句「不好意思」也沒有。他也補充，他們店內有遊戲區，只是因為小孩沒有穿鞋，客人不想讓孩子踩地板，才會把小孩放在櫃檯上，「真的有夠沒水準」。

貼文曝光後，以下網有紛紛回應，「無奈，現在部分年輕人想生卻不會帶孩子」、「欠缺家教」、「這位爸爸小時候應該跟他兒子一樣沒家教吧」、「有問題的爸爸教出有問題的小孩，然後這個小孩也會教出有問題的小孩」。