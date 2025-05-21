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九州案扯出「檢察官撩妹」　涉案前TVBS記者：若屬實心術不正

▲▼史鎮康。（圖／記者許權毅攝）

▲前電視台記者史鎮康捲入九州案，對於檢方起訴內容均否認。（圖／記者許權毅攝）

記者許權毅／台中報導

九州案被檢方控為總裁陳政谷左右手的前TVBS記者史鎮康，今日以成固公司負責人名義出庭。史鎮康否認犯行，強調成固公司營運至今親手處理、非人頭，認為先前被收押非常離譜。對於昨日同案被告徐培菁控訴檢察官張時嘉不正訊問，他說自己沒遇到，但徐所述若為真，那檢方的心術就已經不正了。

九州博弈洗錢案牽扯前刑事局高官林明佐涉貪，同案被列為被告的前記者史鎮康，去年8月以500萬交保，檢方認定他涉及洗錢、賭博以及組織等罪。

檢方認為史鎮康是一間「成固公司」負責人，直接聽命於陳政谷，也是THA、KU等博弈網站在台灣、大陸、越南等地的經銷商，他可直接登入博弈網站後台，以管理員身份管理相關賭金報表等事務，也曾向九州幹部「華盛頓（代號）」取款以發放工資，並替九州轉移不法所得。

史鎮康先前開庭曾說，與陳政谷只是多年好友，沒有生意往來。史鎮康今則強調，成固公司從成立到買地、蓋房到現在驗收，都是親自處理。

史鎮康今以成固公司負責人身分出庭，否認犯行，認為成固公司股東都是個人，沒有牽扯到其他公司。就客觀事實部分，檢方指出有成立2個銀行帳戶，並有李姓股東、劉姓股東匯入2000萬沒錯，但這些不是洗錢的錢，檢察官也沒說過，到底哪裡是洗錢？誰的錢又是違法的？就算李跟劉有洗錢，也是他們個人，「與我無涉。」

史鎮康律師洪家駿指出，檢方都沒有說清楚，資金組成的來源有何不法，亦沒證據能指出史為公司人頭，況且目前公司營運也都是史全權負責；律師林水城表示，成固公司資金均從合法戶頭出來，我們依社會常情也不可能詢問股東「錢有沒有合法」，檢方說法都是推論、不足採信。

庭後史鎮康接受媒體採訪，他說：「我個人對我的案件很有信心，本來證據攤開來就是那些，我被收押已經很離譜冤枉，我剛剛在法庭上講的，連我的成固公司也沒有實質的證據，就把我公司扣押，現在我們公司也岌岌可危，把資金扣押也拿不出證據。」

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對於昨日「最美董座」徐培菁控訴本案檢察官張時嘉不正訊問。史鎮康表示，「我被訊問是沒有，可能我是男生，我也是昨天看到新聞才知道，徐小姐的事情如果屬實，那張檢察官他心術就不正，但我的手機有被違法扣押。」

▲同案被告徐培菁昨日出面控訴，檢察官張時嘉不正訊問。（圖／記者許權毅攝）

林水城指出，史的手機是在前案終結之後，聲請發還，檢察官也做發還處分，史要去領取的時候，被台中地檢贓物庫拒絕，說被檢察官調去，我們合理懷疑，檢察官依照什麼樣的法律，有何調取依據？到現在檢察官沒有說明，我們認為程序是違法的，扣押內的數位採證，也沒有經過史先生同意，也是違法搜索，都不能認定為證據。

台中地檢署先前已聲明表示，檢察官承辦九州案已提起公訴，偵查中承辦檢察官對於案關證據之扣押、採證、留存，暨全案聲請搜索、通訊監察、羈押等程序，均憑卷內證據資料、審酌比例原則，嚴守刑事訴訟法相關規定，都遵守法院核發令狀及裁定意旨。史姓被告指稱各項內容，多與事實不符，呼籲相關涉案人士切勿操弄媒體、脫逸訴訟程序。

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