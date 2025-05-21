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台中工策會推AI專業人才培訓　助產業加速智慧轉型

▲台中市工商發展投資策進會舉辦經濟部iPAS「AI應用規劃師」初級考證講習班。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲台中市工商發展投資策進會舉辦經濟部iPAS「AI應用規劃師」初級考證講習班。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

台中市工商發展投資策進會因應AI技術迅速發展所帶動的跨產業轉型趨勢，積極推廣AI應用知能，強化從業人員AI應用基礎與實務能力，5月20至21日舉辦經濟部iPAS「AI應用規劃師」初級考證講習班，協助在地產業加速智慧轉型，並積極鏈結「台中AI發展策略」，擴大智慧應用生態系建構。

工策會總幹事黃于珊表示，企業導入AI技術的首要步驟，是建立對AI的正確認知，明確掌握自動化流程、資料蒐集與應用重點，進而逐步培養具備數據判讀與決策能力的AI實務團隊。此次課程除協助企業強化數位轉型動能外，亦促進產業深化AI應用實踐的重要契機。

▲台中市工商發展投資策進會舉辦經濟部iPAS「AI應用規劃師」初級考證講習班。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲課程特別邀請敏實科技大學人工智慧應用工程系蔡鴻德助理教授擔任講師。（圖／記者游瓊華翻攝）

黃于珊指出，在「數位與永續雙軸轉型」政策推動下，AI正以前所未有的速度改變各個產業。這兩日恰逢台北國際電腦展盛大開展，輝達創辦人暨執行長黃仁勳與一眾科技大佬高呼「台灣隊！」，在 AI 時代，產業在硬體設備、整體架構、軟體堆疊乃至營運模式皆須加速AI 轉型，不僅是挑戰更是機遇，台中廠商亦共襄盛舉此次AI盛會，期以在全球供應鏈站穩一席之地。

工策會表示，此次課程特別邀請敏實科技大學榮譽副校長林文燦教授及人工智慧應用工程系蔡鴻德助理教授擔任講師，系統性講授人工智慧基礎理論、生成式AI應用及規劃，並搭配模擬測驗，協助學員深入理解鑑定內容，為初級能力鑑定做好應試準備。

工策會說明， 此次課程除了教授理論知識外，亦針對學員所屬企業進行構想評估表練習，分析自身企業面臨的問題，檢視AI工具與現有資源，制定方案優先順序，進而規劃出適合企業的AI策略。學員表示，透過講習班不僅深化AI知識，也增強實務操作信心，對未來發展充滿期待。透過本次專業人才培訓，將有助於培育具備跨域整合能力、專業技術與永續思維的多元人才，進一步加速產業轉型升級、提升核心競爭力，共同邁向智慧永續的未來。

▲台中市工商發展投資策進會舉辦經濟部iPAS「AI應用規劃師」初級考證講習班。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲課程特別邀請敏實科技大學人工智慧應用工程系蔡鴻德助理教授擔任講師。（圖／記者游瓊華翻攝）

 

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