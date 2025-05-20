最美董座徐培菁控檢「疲勞偵訊+狂撩」頻問離婚　害她吃安眠藥

▲九州案被告「最美董座」徐培菁今日出面控訴中檢檢察官張時嘉不正訊問。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

九州博弈案牽扯前刑事局高官林明佐貪污案，被檢方控為雙方橋樑的高級幹部徐培菁，曾是媒體人、電競董座還被稱為「最美董事長」，徐培菁今日下午出面控訴檢察官張時嘉不正訊問，而自己的帳戶到起訴前才被凍結，強調「恍然大悟我是不是沒有滿足到檢察官、漏做了什麼？」這年都得吃安眠藥才能入睡。

台中地檢署今日中午發出聲明表示，據某週刊報導所稱「控檢察官撩妹不當訊問… 」一情，本署為求慎重，已於今日啟動調查程序，釐清並還原偵訊過程，確認有無週刊受訪人所述之相關內容，迅速查明事實真相，對外公布，以昭公信。

▲徐培菁說，沒定義是性騷擾，但是撩妹跟性騷擾一線之隔。（圖／記者許權毅攝）



徐培菁今日在律師戴連宏、江彥儀陪同下召開記者會。徐培菁說：「沉寂了一年，我決定還原被偵訊的噩夢過程，我去年4月30日接受第一次偵訊開始，前後高達6次偵訊，每一次都是高達16小時以上的偵訊，這一年我一直在做惡夢，心生恐懼，張時嘉檢察官問『你為什麼幫陳政谷奔走，這麼多個政商關係，你也沒有來找我，也沒有拿錢來給我。』我傻眼，這句話是不是在表示什麼東西？」

徐培菁曾有一段婚姻，且案發時離婚已8、9年以上，但仍不斷被張時嘉追問離婚原因，自己回答個性不合，還是不斷被追問，徐說：「離婚是每一個人心裡最深的隱私，我不知道離婚的原因，跟這個案子有什麼關係？」

徐培菁指出，檢察官張時嘉說「我真的很想跟你私下成為朋友」，最後一次偵查庭還說「這是我最後一次見到你了」，輕蔑語氣讓人心生恐懼，而張提及陳政谷私人會所搜索的情節，內部裝潢豪華，說裡面有個專門為日本料理準備的水族箱，帝王蟹腳都這麼粗，徐只能尷尬說「哦好，有機會我會請你去吃」。

▲▼徐培菁說，張時嘉形容陳政谷之私人會館，內部有帝王蟹腳很粗。（圖／記者許權毅攝）



徐培菁說，我的親友說張時嘉這樣說話，就是要拿錢，且財產一開始沒有被凍結，是起訴前幾天才被凍結，才恍然大悟，是不是哪方面沒有滿足到檢察官，或是我漏做了什麼？希望地檢可以認真調查本案，公布光碟，來指正誰有問題。

有媒體追問，是否定義為張時嘉性騷擾？或是有無表達過不舒服？徐培菁說，沒有表達過不舒服，感受是被撩妹，「性騷擾」一詞是週刊自己下的，撩妹跟性騷擾一線之間，但我沒有要定義是騷擾，只是說我一直被撩。檢察官問的我都很認真回答，我的偵訊次數還被朋友調侃，比柯文哲次數還要多。

徐培菁委任律師戴連宏說，張時嘉像是聊天聊開了，問跟犯罪事實是不相關的，慶幸台中地檢署說要啟動調查，會勘驗光碟，我們也聲請拷貝光碟了，若有不正訊問，會在法庭上表示意見。

戴連宏說，我之前擔任過檢察官，基本上我們訊問都是針對案情，鮮少用聊天，問到私領域，如果跟案件無關，可以不要回答，我們希望希望把光碟調出來。

另名委任律師江彥儀陪同徐培菁訊問，證實張時嘉用了不少時間用聊天的方式在訊問，時間比較長一點，有聊到「關說過程」或是說「算命有沒有算到我是個正直的檢察官」，「帝王蟹有多大隻」，以及徐最不喜歡提及的離婚往事，可能是他個人偵訊技巧，我們尊重，但是很遺憾他讓徐有這些聯想，至於偵訊光碟部分，聲請已經過1個多月，法院還沒裁定，拿到後，會來討論是否要提告。