　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

最美董座徐培菁控檢「疲勞偵訊+狂撩」頻問離婚　害她吃安眠藥

▲▼徐培菁,張時嘉。（圖／記者許權毅攝）

▲九州案被告「最美董座」徐培菁今日出面控訴中檢檢察官張時嘉不正訊問。（圖／記者許權毅攝）

記者許權毅／台中報導

九州博弈案牽扯前刑事局高官林明佐貪污案，被檢方控為雙方橋樑的高級幹部徐培菁，曾是媒體人、電競董座還被稱為「最美董事長」，徐培菁今日下午出面控訴檢察官張時嘉不正訊問，而自己的帳戶到起訴前才被凍結，強調「恍然大悟我是不是沒有滿足到檢察官、漏做了什麼？」這年都得吃安眠藥才能入睡。

台中地檢署今日中午發出聲明表示，據某週刊報導所稱「控檢察官撩妹不當訊問… 」一情，本署為求慎重，已於今日啟動調查程序，釐清並還原偵訊過程，確認有無週刊受訪人所述之相關內容，迅速查明事實真相，對外公布，以昭公信。

▲▼徐培菁,張時嘉。（圖／記者許權毅攝）

▲徐培菁說，沒定義是性騷擾，但是撩妹跟性騷擾一線之隔。（圖／記者許權毅攝）

徐培菁今日在律師戴連宏、江彥儀陪同下召開記者會。徐培菁說：「沉寂了一年，我決定還原被偵訊的噩夢過程，我去年4月30日接受第一次偵訊開始，前後高達6次偵訊，每一次都是高達16小時以上的偵訊，這一年我一直在做惡夢，心生恐懼，張時嘉檢察官問『你為什麼幫陳政谷奔走，這麼多個政商關係，你也沒有來找我，也沒有拿錢來給我。』我傻眼，這句話是不是在表示什麼東西？」

徐培菁曾有一段婚姻，且案發時離婚已8、9年以上，但仍不斷被張時嘉追問離婚原因，自己回答個性不合，還是不斷被追問，徐說：「離婚是每一個人心裡最深的隱私，我不知道離婚的原因，跟這個案子有什麼關係？」

徐培菁指出，檢察官張時嘉說「我真的很想跟你私下成為朋友」，最後一次偵查庭還說「這是我最後一次見到你了」，輕蔑語氣讓人心生恐懼，而張提及陳政谷私人會所搜索的情節，內部裝潢豪華，說裡面有個專門為日本料理準備的水族箱，帝王蟹腳都這麼粗，徐只能尷尬說「哦好，有機會我會請你去吃」。

▲▼徐培菁,張時嘉。（圖／記者許權毅攝）

▲▼徐培菁說，張時嘉形容陳政谷之私人會館，內部有帝王蟹腳很粗。（圖／記者許權毅攝）

▲▼徐培菁,張時嘉。（圖／記者許權毅攝）

徐培菁說，我的親友說張時嘉這樣說話，就是要拿錢，且財產一開始沒有被凍結，是起訴前幾天才被凍結，才恍然大悟，是不是哪方面沒有滿足到檢察官，或是我漏做了什麼？希望地檢可以認真調查本案，公布光碟，來指正誰有問題。

有媒體追問，是否定義為張時嘉性騷擾？或是有無表達過不舒服？徐培菁說，沒有表達過不舒服，感受是被撩妹，「性騷擾」一詞是週刊自己下的，撩妹跟性騷擾一線之間，但我沒有要定義是騷擾，只是說我一直被撩。檢察官問的我都很認真回答，我的偵訊次數還被朋友調侃，比柯文哲次數還要多。

徐培菁委任律師戴連宏說，張時嘉像是聊天聊開了，問跟犯罪事實是不相關的，慶幸台中地檢署說要啟動調查，會勘驗光碟，我們也聲請拷貝光碟了，若有不正訊問，會在法庭上表示意見。

戴連宏說，我之前擔任過檢察官，基本上我們訊問都是針對案情，鮮少用聊天，問到私領域，如果跟案件無關，可以不要回答，我們希望希望把光碟調出來。

另名委任律師江彥儀陪同徐培菁訊問，證實張時嘉用了不少時間用聊天的方式在訊問，時間比較長一點，有聊到「關說過程」或是說「算命有沒有算到我是個正直的檢察官」，「帝王蟹有多大隻」，以及徐最不喜歡提及的離婚往事，可能是他個人偵訊技巧，我們尊重，但是很遺憾他讓徐有這些聯想，至於偵訊光碟部分，聲請已經過1個多月，法院還沒裁定，拿到後，會來討論是否要提告。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
586 2 4484 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／暴衝老翁傳是「大同大學監察人」　校方不證實
快訊／又有暴衝車禍！　1行人當場無生命跡象
S媽私訊Mandy對話遭外流！開撕汪小菲
快訊／招魂老公兒女全到場！兒擲筊「1次就允杯」　女騎士回家了
快訊／高雄澄清湖驚見浮屍！　身分曝光
快訊／三峽女騎士一雙兒女沒了媽…夫心碎招魂
民眾淚崩！三峽慘案路口擺滿鮮花　卡片悼念「願在天堂永遠快樂」
快訊／交通部祭3措施「高齡換照75歲下修70歲」　考試增實地
最美董座現身控訴：我是不是沒有滿足到檢察官

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

京華城案作證遭疑「討厭柯文哲」　苗博雅：對他無好惡

快訊／台南「廂型車暴衝」撞行人！　釀1命危、1無意識搶救中

快訊／招魂老公兒女全到場！兒擲筊「1次就允杯」　女騎士回家了

快訊／高雄澄清湖驚見浮屍！女趴富國島水面...身分曝光查死因

快訊／接小孩下課遭撞亡！三峽女騎士一雙兒女沒了媽…夫心碎招魂

恍神自撞分隔島冒煙！車狂冒恐怖大火　2人下車查看驚險逃劫

民眾淚崩！三峽慘案路口擺滿鮮花　卡片悼念「願在天堂永遠快樂」

最美董座徐培菁控檢「疲勞偵訊+狂撩」頻問離婚　害她吃安眠藥

快訊／三峽3死相驗結果曝光！3人均「內臟破裂亡」　遺體發還家屬

快訊／疑暈眩跌落鐵軌　消防退休人員遭自強號撞擊身亡

【嚇傻】汽車從旁擦過時速70↑　父接女兒下課險遭撞 #三峽 #北大國小

目擊 #三峽 恐怖車禍！ #北大國小 女師哭了

#北大國小 旁汽車暴衝4命危！多名學童躺地CPR #三峽

【根本閃不掉！】轎車高速衝進人群！ #三峽 3女學生斑馬線遭撞

【破窗而入】神農大帝出巡撞破玻璃！ 飲料店闆娘：急喝奶茶？ #雲林

【失控狂衝140米】三峽轎車闖紅燈猛撞　撞擊瞬間畫面曝！

【不老英雄】105歲泰國選手薩旺　本屆最年長勇奪雙金

三峽嚴重車禍釀3死1命危 恩主公醫院說明

高雄深夜2起停電！　人孔蓋爆響居民怨：熱死了

#賴清德 探視 #三峽 車禍事故傷者！蹲地緊握家屬雙手慰問

京華城案作證遭疑「討厭柯文哲」　苗博雅：對他無好惡

快訊／台南「廂型車暴衝」撞行人！　釀1命危、1無意識搶救中

快訊／招魂老公兒女全到場！兒擲筊「1次就允杯」　女騎士回家了

快訊／高雄澄清湖驚見浮屍！女趴富國島水面...身分曝光查死因

快訊／接小孩下課遭撞亡！三峽女騎士一雙兒女沒了媽…夫心碎招魂

恍神自撞分隔島冒煙！車狂冒恐怖大火　2人下車查看驚險逃劫

民眾淚崩！三峽慘案路口擺滿鮮花　卡片悼念「願在天堂永遠快樂」

最美董座徐培菁控檢「疲勞偵訊+狂撩」頻問離婚　害她吃安眠藥

快訊／三峽3死相驗結果曝光！3人均「內臟破裂亡」　遺體發還家屬

快訊／疑暈眩跌落鐵軌　消防退休人員遭自強號撞擊身亡

臺灣黑熊變多了！足跡離淺山平地越來越近　人熊和平共處成課題

京華城案作證遭疑「討厭柯文哲」　苗博雅：對他無好惡

4旅行社玩韓國優惠「4天免萬元」　與李多慧同遊首發團開賣

最美營養師12年前舊照被掀出！藍勾勾好友驚：哪來的高中校花！？

士林萬麗Buffet「鱈場蟹吃到飽」回歸　特定日期下午茶供應

賴重申「對等尊嚴」才合作　陸國台辦：枉費心機！兩面手法注定失敗

二軍／雙安表現獲召喚！陳佳樂升一軍　馬傑森一日雙戰奔波

網傳三峽車禍駕駛是「大同大學監察人」　校方不證實

快訊／台南「廂型車暴衝」撞行人！　釀1命危、1無意識搶救中

《折腰》男二被轟複製《慶餘年》二皇子！微博疑嗆觀眾：等你們破防

撞擊畫面

社會熱門新聞

撞死3人　78歲翁「說完4字」陷昏迷

獨／天使女師命喪信仰地！父沒哭沒怨只問：學生還好嗎

三峽翁撞死3人　排除酒駕、毒駕

王文洋承諾女大生產子每年給200萬　因一事翻臉報警趕人

王文洋豪宅奪走女大生第一次　價碼曝光

下課被高速撞飛！三峽12歲女童亡…嬤相驗悲吐：很傷痛

40歲女騎士接孩下課...遭暴衝車撞飛死亡！

三峽肇事翁曾獲「模範父親」　里長曝平時背景：不可能酒駕

三峽翁5年前撞母嬰　當事媽媽發聲

12歲女學生遭撞死！家屬相驗崩潰哭喊：小孩就這樣沒了

「洗牙很痛」狂歐女醫師！北檢專案偵辦

王文洋生子風暴擴大　女大生現身全說了

女大生曝交往5年甜蜜時光　王文洋拿到「三問錶」興奮炫耀

三峽翁奪3命　竟是「違規慣犯」停路口紅線

更多熱門

相關新聞

最美董座徐培菁控「檢訊問撩妹」　中檢啟動調查

最美董座徐培菁控「檢訊問撩妹」　中檢啟動調查

九州博弈案牽扯前警界高層林明佐貪污案，受到外界矚目，案件中被檢方稱為九州集團總裁陳政谷幹部的「最美董座」徐培菁，透過週刊報導控訴檢察官張時嘉「不當訊問」，涉及性騷、暗示沒拿錢。徐培菁今日下午4點要召開記者會現身說法，中檢則表示，為求慎重已經重啟調查。

詐團金主柬埔寨身亡　檢警防「詐死」鑑真偽

詐團金主柬埔寨身亡　檢警防「詐死」鑑真偽

3900萬RM錶同場　法拍業者捧千萬搶比特幣

3900萬RM錶同場　法拍業者捧千萬搶比特幣

「百億博奕教父」案恐被翻盤！　連倒茶小妹也遭起訴

「百億博奕教父」案恐被翻盤！　連倒茶小妹也遭起訴

「百億博奕教父」偵辦有瑕疵！　6大粗糙手法揭密

「百億博奕教父」偵辦有瑕疵！　6大粗糙手法揭密

關鍵字：

台中地檢署張時嘉林明佐陳政谷徐培菁九州

讀者迴響

熱門新聞

撞死3人　78歲翁「說完4字」陷昏迷

獨／天使女師命喪信仰地！父沒哭沒怨只問：學生還好嗎

三峽翁撞死3人　排除酒駕、毒駕

爸一出現「弟弟努力張開眼」　三峽車禍現場還原...網爆淚

王文洋承諾女大生產子每年給200萬　因一事翻臉報警趕人

王文洋豪宅奪走女大生第一次　價碼曝光

下課被高速撞飛！三峽12歲女童亡…嬤相驗悲吐：很傷痛

40歲女騎士接孩下課...遭暴衝車撞飛死亡！

女騎士慘死　兒闖封鎖線「那台機車是我媽媽…」

老翁加速衝撞「前一幕畫面曝」　網：完全衝著女騎士

白白爆4年婚姻地獄！產後遭嗆沒價值

三峽肇事翁曾獲「模範父親」　里長曝平時背景：不可能酒駕

阿信路上遭6店員圍堵逼簽名「社恐發作發抖」！

三峽翁5年前撞母嬰　當事媽媽發聲

12歲女學生遭撞死！家屬相驗崩潰哭喊：小孩就這樣沒了

更多

最夯影音

更多

【嚇傻】汽車從旁擦過時速70↑　父接女兒下課險遭撞 #三峽 #北大國小

目擊 #三峽 恐怖車禍！ #北大國小 女師哭了

#北大國小 旁汽車暴衝4命危！多名學童躺地CPR #三峽

【根本閃不掉！】轎車高速衝進人群！ #三峽 3女學生斑馬線遭撞

【破窗而入】神農大帝出巡撞破玻璃！ 飲料店闆娘：急喝奶茶？ #雲林

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面