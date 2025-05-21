台中私托中心又見恐怖教保員！巴頭害孩童「脖子留長血痕」

▲台中南區一間托嬰中心傳出教保員不當對待，一名孩童脖子出現長長血刮痕。（圖／翻攝Google Maps）



記者許權毅／台中報導

台中市豐原區某托嬰中心才爆出教保員不當對待，近日又傳出南區一間私托也傳出類似案件。一名家長見到孩子脖子有常常見血抓痕，園長稱是孩子丟積木導致教保員受驚才「不小心抓到」，但家長看過監視器，驚覺是教保員用力「巴下去」。社會局表示，正全面清查，該托育人員已經離職。

家長控訴，監視器拍下教保員動手後，導致孩子頭著地猛撞，直到報警後才發現老師不只動手一次，完整畫面拍下，教保員捏著孩子的脖子往外推，還拿積木回丟，孩子爆哭，教保員發現有血後，才慢慢拿衛生紙擦拭。

家長認為，園方不斷欺騙，社會局還說「光看監視器跟傷口，不一定能認定不當對待」，說法讓人無法接受，要求畫面播放給大家公審評斷。

社會局表示，1日接獲通報後，稽查人員隨即啟動行政調查程序，已至托嬰中心調閱監視器影帶，經檢視畫面，比對幼童傷勢，初步評估確有不當，該名托育人員事發後已離職。

社會局初判，該名托育人員涉及違反兒少權法，可處6萬元以上、60萬元以下罰鍰。正全面清查是否有其他幼童遭不當對待等情事，也將一併追究托嬰中心管理疏失相關責任。

社會局說明，若最終調查結果確認托育人員違反兒少權法第49條，將處6萬元以上60萬元以下罰鍰，並得公布其姓名或名稱；另依81條規定，審酌情節嚴重程度，予以一定期限不得擔任兒童福利機構工作人員。

同時，訪視輔導團也迅速至托嬰中心完成密集輔導，提醒托嬰中心輔導托育人員改善托育行為並加強管理，每日巡班及抽閱監視器。