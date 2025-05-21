深夜ATM提現遭警盤查　車手嚇到腿軟：我才賺800元

▲彰化男車手持8張金融卡到銀行領錢，遭警方逮捕。（圖／警方提供）

記者唐詠絮／彰化報導

員林派出所巡佐賴志騰與警員吳政晏日前深夜，於員林市大同路二段某銀行前發現一名男子持手機通話，持8張金融卡操作ATM提領現金，行跡可疑立即上前盤查，男子嚇到腿軟，剛領出的8萬餘元現金也遭查獲，最後才坦承自己為詐團車手，僅賺1%走路工，警詢後依涉詐欺及洗錢等罪嫌移送。

員林警分局表示，5月18日深夜22時許，26歲許姓男子在銀行ATM前邊講手機邊領錢，警方上前盤查時神色慌張，對於提款卡來源及用途支吾其詞，無法清楚交代。

▲彰化男車手持8張金融卡到銀行領錢遭警方逮捕。（圖／警方提供，下同）

「這些都是人頭帳戶！」員警清查發現，許男持有的8張金融卡全是詐團收購的贓物，專門用來分流贓款。更諷刺的是，詐團僅給「1%低薪任務」，他僅領8萬、僅賺800元就落網，所幸因員警「鷹眼」及時攔截，保住至少8名被害人血汗錢。

員林分局長吳詠傑表示，此案能迅速偵破，歸功於員警執行勤務時的高度警覺性與積極作為。詐騙集團常利用人頭帳戶及車手提領贓款，增加追查難度，因此警方除了加強巡邏，也呼籲民眾提高警覺，避免成為詐騙幫兇。

▲彰化男車手持8張金融卡到銀行領錢遭警方逮捕。

吳詠傑特別提醒，詐騙手法日新月異，常見的求職、借貸、投資等詐騙類型，往往要求被害人提供存摺、提款卡或虛擬帳戶。若輕易交出個人金融資料，不僅可能淪為詐騙集團的人頭帳戶，更可能涉及詐欺幫助犯或違反《洗錢防制法》，甚至面臨高額賠償。