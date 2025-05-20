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義剪走入病房　台東馬偕以行動支持病人重拾自信

▲台東馬偕推身心科義剪活動。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲台東馬偕推身心科義剪活動。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

在平日少有訪客進出的身心科病房，今晨氣氛格外熱絡。台東馬偕醫院舉辦一場由院內護理師家屬發起的愛心義剪活動，讓11位長期住院的病人獲得清爽新造型，也為療癒中的病房注入一股暖流。

這場義剪活動由護理人員協同職能治療師共同規劃，邀請資深美髮師林家嫻進入病房為病友義剪。林小姐是院內護理師的母親，投身美髮產業逾20年，長期從事長照機構的志工剪髮工作。此次得知病房中不少病人長期住院，無法自行整理儀容，主動提出義剪構想，獲得醫療團隊支持與協助。

活動當天，11位病友（包含4名女性、7名男性）分批接受剪髮服務，並有職能治療師與專科護理師全程陪伴，確保安全與舒適。林家嫻依據每位病人的特質與臉型進行造型調整，男性剪出乾淨俐落的短髮，女性則獲得簡潔柔順的造型，讓病人不僅外觀煥然一新，精神氣色也隨之提升。

身心科護理長葉書秀指出，義剪不只是外貌上的改變，更是職能治療的一環，有助於病人建立日常生活規律，提升自我照顧與自我認同能力。「長期住院的病友容易忽略外在打理，時間久了不僅失去自信，也影響心理狀態。透過這樣的活動，能讓他們重新感受到被重視與被關懷。」

林家嫻分享，她在長照機構多年來觀察到許多住民因失去生活重心、無人陪伴而缺乏整理外表的動力。「整理髮型看似微小，卻能讓一個人重新找回尊嚴與笑容。能為病人盡一份力，我覺得很有意義。」

台東馬偕醫院表示，未來將持續結合職能治療與社區資源，舉辦多元活動，陪伴病人走過療癒過程，幫助他們在重建生活自理能力的同時，也重新肯定自我價值。

▲台東馬偕推身心科義剪活動。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲台東馬偕推身心科義剪活動。（圖／記者楊晨東翻攝）

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