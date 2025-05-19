2025東浪嘉年華圓滿落幕　雨天也擋不住熱情的爆量人潮

▲2025東浪嘉年華圓滿落幕。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為期2天的「2025東浪嘉年華」，在金曲歌后及超人氣樂團等14組輪番演出後劃下圓滿句點。活動從早嗨到晚，連兩天總計吸引超過5萬人前來朝聖，即使下雨也澆不熄粉絲滿滿的熱情，參加人數更創下歷年新高，也帶動台東觀光。台東縣政府表示，緊接著台東最美星空、熱氣球嘉年華等台東年度大型活動將於6月陸續登場，台東縣長饒慶鈴歡迎國內外朋友到台東體驗慢生活。

台東縣政府表示，2天活動期間縣府安排的交通接駁車疏運狀況良好，均在2小內完成疏運，感謝民眾協助達成「不開車、少騎車、搭接駁」的目標，除充分發揮自律精神外，也配合交通宣導及疏運措施，同時也感謝在地「莿桐部落」於活動期間協助垃圾清理及現場環境維護工作。



17、18日一連兩天的東浪嘉年華，除傍晚的沙灘音樂會，邀請亞洲天后蔡健雅、金曲歌王蛋堡、人氣樂團美秀集團、創作才女魏如萱、搖滾天團TRASH等14組輪番開唱，就算在滂沱大雨中，也擋不住遊客的熱情，站在沙灘上，在雨中跟著台上集團及歌手搖擺哼唱，現場熱鬧非凡；另外，白天還有海陸雙賽事，全台唯一開放水域的「SUP龍舟競賽」與「沙灘排球挑戰賽」，吸引全台喜愛沙灘與海洋以及戶外運動的競技好手熱情參與，活動從早到晚、一連12小時不間斷。

台東縣府也提到，東浪嘉年華圓滿落幕後，緊接著今年首場「台東最美星空音樂會」，將於6月7日在東河鄉金樽陸連島舉辦，7、8月也將有「台灣國際熱氣球嘉年華」、而10月及11月更有「藍海生活節」與「台灣國際衝浪公開賽」。台東一年四季氣候舒適宜人，是渡假出遊的最佳首選之一，歡迎全台各地民眾來台東玩，體驗每個季節的獨特魅力與自然景觀。