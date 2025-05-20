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升學競賽表現亮眼　關山鎮長請吃牛排勉再接再厲

▲關山鎮長彭成豐請學生吃牛排勉再接再厲。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲關山鎮長彭成豐請學生吃牛排勉再接再厲。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東關山工商近來在升學考試及各類競賽活動中屢創佳績，展現師生的努力與潛力。為鼓勵學子持續精進、表現優異，關山鎮長彭成豐近日特別設宴，邀請學生們在台東市區享用牛排餐，共同慶祝這段時間所取得的豐碩成果。

彭成豐表示，學生在對外競賽中勇於挑戰、屢獲佳績，不僅是關山工商的驕傲，更是地方的光榮。他強調，只要學校有需要，鎮公所都會積極協助，無論在教育資源或校園建設方面皆全力支持。他也期許學生持續努力，不因一時表現而滿足，而能以堅持和熱情迎接未來挑戰。

關山工商校長王怡婷指出，儘管受到少子化影響，學校學生人數有限，但在教師的用心教導與陪伴下，校園氛圍穩定而正向，學生能在不同領域展現自我，不僅獲得家長肯定，也受到社會各界的鼓勵與支持。

王怡婷進一步說明，學校以「適性發展」為理念，重視學生的全人教育。雖非體育專業學校，慢速壘球隊卻已連續五年奪冠，並曾獲總統接見。此外，在舞蹈、音樂、烘焙、鄉土歌謠與原住民創意競賽等領域亦表現亮眼，如佛光盃蔬食烘焙競賽季軍、古箏優等獎項，以及繁星計畫多人錄取等，顯示學生在多元發展上的潛力。

彭成豐肯定關山工商學子是「關山之光」，他表示，關山地區人才輩出，期盼學子在每個求學階段都能勇於接受挑戰，並相信努力堅持到最後的人必能收穫成功。

▲關山鎮長彭成豐請學生吃牛排勉再接再厲。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲關山鎮長彭成豐請學生吃牛排勉再接再厲。（圖／記者楊晨東翻攝）

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