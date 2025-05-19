台東「低耗能民宿暨集合式住宅計畫」補助　即日起開放申請

▲台東「低耗能民宿暨集合式住宅計畫」補助即日起開放申請。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為推展縣內節能減碳作業，台東縣政府規劃低耗能民宿暨集合式住宅節能改善補助計畫，以鼓勵採用節能設備和建置相關節能措施，並於19、20兩天，在縣府舉行2場說明會，邀請轄區內民宿業者及集合式住宅代表踴躍參與，現場介紹照明設備改善、隔熱紙等補助項目，詳述申請條件與流程，協助與會者深入了解補助計畫的執行方式與規範內容，進一步提升提案撰寫能力並強化參與意願。

台東縣政府表示，配合經濟部能源署節能政策，自110年起推動縣轄內民宿建築節能改善，建置綠建築、節能管理房控系統，協助減少用電量與降低碳排放，同時於113年起擴大舉辦，追加集合式住宅建築節能改善補助，藉由補助與輔導雙軌並行，將節能減碳觀念落實於日常生活中，打造台東兼具效率與永續的居住環境。

財政及經濟發展處章正文處長指出，過往節能改善補助政策深獲民宿業者、集合式住宅單位肯定，部分業者表示雖有汰換節能相關設備意願，但受限於設備成本，遲未實行。此次補助方案提供良好的支持機制，自然成為不可錯過的契機。縣府今年度積極向中央爭取經費，不僅延續民宿節能補助政策，再次擴大至集合式住宅，總補助經費達125萬元，期盼藉此帶動更多單位投入節能行動，共同營造台低碳節電的永續生活氛圍。

財政及經濟發展處進一步說明，「低耗能民宿暨集合住宅節能改善補助」申請自即日起至6月16日止收件，歡迎有興趣的民宿業者及集合式住宅單位踴躍報名申請，相關報名資訊請上Power台東臉書粉絲專頁(https://reurl.cc/VzE5RA)查詢，如有疑問可電洽聯絡窗口陳小姐0800-808-803、手機直撥089-318803或張小姐0954-011088。