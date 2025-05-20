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「小滿」這樣做！戴絲巾、吃苦食...開運3招一次看

▲入珠；苦瓜。（圖／CFP）

▲小滿濕氣漸重，古人有「食苦清熱」的智慧。（圖／CFP）

記者胡至欣／整理報導

即將迎來二十四節氣中的「小滿」（國曆2025年5月21日至6月4日），這是夏季的第二個節氣，也象徵著一年邁入收成前的關鍵累積期。傳統民間習俗上，小滿不只是農事節點，更是和自然對話、向天地感恩的好時機。《科技紫微網》幫你整理出好運3招，不妨參考看看。

第一招：祭三神開運法

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古時小滿是農人祭拜水車、牛車、絲車的日子，感謝神靈賜予水源與耕作之機。現代人可以簡化成一種生活儀式：在家中種植一盆綠植、給寵物特別加菜、或對大自然心懷感恩。尊重自然、心存感激，就能吸引更多好運和福氣悄悄降臨。

第二招：蠶神祈福法

小滿也是傳統的蠶神誕辰，過去人們會祭拜絲神，祈求財富與順遂。現代可以選擇在小滿這天佩戴一條絲巾，或在家中擺上一件絲綢製品，並點一炷香、獻一朵花，心中默念願望。藉由這樣的小小儀式，祝福自己的事業人際如絲綢般細緻順滑、柔韌強韌。

第三招：苦味補運法

小滿濕氣漸重，古人有「食苦清熱」的智慧。在這個節氣裡，吃些苦瓜、苦菜、莧菜等苦味蔬菜，不僅清熱解毒、養身防病，也象徵著從生活的小小苦澀中提煉出智慧和堅韌。用一口甘苦，換一份成長，讓福氣從內心自然流淌出來。

★★★ 民俗玄異說法，僅供參考，不代表本新聞網立場。

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