立夏5生肖特別旺！財運、愛情全開掛

文／命理老師 邱彥龍

5月5日進入立夏，純陽之氣，適合革除小人跟陰邪，國際天星命理風水專家邱彥龍指出，有5大幸運生肖，立夏期間特旺、運轉乾坤，其中屬鼠者財運亨通；屬雞者走人緣運跟桃花運；屬狗者靠名氣得到財富；屬猴的幸運之神相隨，屬豬者提升親和力、可以更容易為自己的荷包進帳。

▲立夏節氣。（示意圖／Reve AI製圖）

邱彥龍老師分析，在這個節氣裡（5／5～5／21）走旺運的5生肖分別是：

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Top5 豬

屬豬的朋友這段時間要提升自我，同時把自己理順，改變舊有的習慣與個性，屏除拖延與固執陋習，學會給別人面子，提升自我的親和力，積極主動而不好鬥，對財運會有良好的提升，也比較容易快速進帳。

Top4 猴



屬猴的朋友這段時間幸運之神相隨，在事業上給人專業印象，人際方面也相當討喜，雖然會受到舊有弊端壓制，但只要改變自我或者突破瓶頸，就可無往不利，記住說話不要太衝動或犀利，不僅傷人傷己，還會惹來災禍，得不償失。

Top3 狗



屬狗的朋友這段時間容易靠名氣得到財富，暗地裡人氣旺，突如其來的花費會增加，線上事業盡量轉往線下成交，機率會很大，只要講講話就來財，靠嘴巴賺錢。

Top2 雞



屬雞的朋友這段時間會受人矚目，好壞名聲提升都很快，多參加社團跟朋友聚會，專心在事業上努力，人氣旺又討喜，會有突然的財運，財富有意想不到的擴張，桃花運、人緣運強，唯一要注意的是出外交通，儘量遵守法規，否則容易收到罰單。

Top1 鼠



屬鼠的朋友這段時間所有事情都需要暗地運作，包含溝通與談判，固然財富方面會有壓力，但第六感很準，積極的將事情處理好財運就會很旺，但內部問題要先理順並定下規矩，財運才能亨通。

▲立夏期間只有積極行動，才能打破僵局。（示意圖／取自免費圖庫pexels）



立夏節氣到來，代表夏天正式開啟序幕，國際天星風水命理專家邱彥龍提醒，星相顯示這段期間新世代持續變化中，舊世代環境會一直被打破，需要變革，同時受天王星在金牛影響，今年的金牛月會極端瘋狂，財富動盪，有福報者順行，但曾有的業力也會開始反撲，全世界的人都會感到壓力倍增，只有積極行動，才能打破僵局。

邱彥龍老師建議，這段期間可多拜媽祖、觀音、三官大帝、紫微大帝跟土地公；服飾方面，建議多穿深靛藍色、靜夜黑色、墨綠色、湖水綠色、霧白色以及米銀灰色，可以鎮心、定志、調氣，讓自己擁有清晰的邏輯；飾品方面不妨佩戴青金石、綠碧璽、翡翠、黑曜石、白水晶或銀飾，能兼顧「靜心、鎮火、清氣、穩財」四大面相，提升運勢。

至於星座方面，邱彥龍老師指出，凡是上升星座、太陽星座或月亮星座落在牡羊、水瓶、雙子跟獅子等四個星座者，立夏16天期間特別有智慧與靈感，建議積極拓展人脈，會完成目標，不論合夥人、另一半或客戶這段時間也容易達成共識，讓事業往前推進，擁有共贏局面。

邱彥龍 老師 @yanlom7878

恆陽派掌門人／國際天星術命理預測師