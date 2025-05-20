「小滿」好運爆棚生肖TOP3　屬牛財有斬獲、屬龍事業飛躍

▲屬龍的人在小滿迎來事業運飛躍的好時光。（示意圖／視覺中國CFP）

記者胡至欣／整理報導

二十四節氣中的第八個節氣「小滿」即將到來（2025/5/21-2025/6/4）。古人說「小得盈滿，未至大滿」，眼下正是穀物漸漸飽滿、卻還沒完全成熟的時刻，就像許多努力正在悄悄醞釀結果；與此同時，生肖運勢也迎來轉變，《科技紫微網》特別點名小滿期間好運爆棚TOP3，榜上有名的不妨把握機會！

生肖牛

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小滿節氣，屬牛的人財運小有斬獲。金錢嗅覺靈敏，容易從親友間挖掘到有趣的投資機會，特別適合短線操作。不過工作任務壓力大，別逞強單打獨鬥，適時協作才能讓事情進展更順利。愛情方面，上半月較安靜，到了下半月活動變多，單身的人可主動拓展人際圈；有伴侶的人，不妨安排一場小驚喜，讓感情重新有了甜甜的溫度。

生肖虎

小滿後，屬虎的人進入一個穩步發展的好節奏。工作雖忙，但步調踏實，事事有條不紊。財運特別亮眼，正是制定新理財計畫、積極布局資產的絕佳時機。愛情方面，單身者可因工作場合認識到志同道合的新朋友，慢慢培養，愛情自然萌芽；有伴侶的人，即使忙碌，也能從彼此的小默契中，找到安心的力量。

生肖龍

屬龍的人在小滿迎來事業運飛躍的好時光。工作進展迅速，還能觸及新領域，累積珍貴的人脈與經驗。只是感情運與財運稍顯薄弱，單身者難遇真心之人，不妨專注自我成長；有伴侶的人則要留意溝通細節，別讓小矛盾悄悄積壓成心結。耐心與柔軟，才是這段時間最珍貴的課題。

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