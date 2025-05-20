備戰夏季電價！專家點名「隱形吃電獸」　3招助攻省荷包

記者胡至欣／整理報導

盛夏還沒到，但全台已經熱得很有感，中南部高溫甚至飆破36度！許多人家中冷氣再次出動，卻又擔心荷包失守，尤其6月1日起實施夏季電費，根據台電試算，一般家庭夏季平均每月用電428度，電費來到1,079元，比非夏季平均601元多出478元，讓民眾心驚驚。

▲全台熱得有感，白天高溫飆破35度。（圖／記者屠惠剛攝）

不少人一進夏天就直覺把電費飆升歸咎於冷氣，不過家電達人486先生提醒，潛藏在家中的「吃電怪獸」其實還有電熱水器。特別是傳統的儲水式熱水器，為了長時間維持水溫，幾乎全天候不間斷加熱，耗電量甚至可能高於冷氣，不妨透過加裝定時器，在使用前預先加熱，用畢即關，並集中時段使用熱水，避免頻繁啟動，就能有效降低電費負擔。

此外，電熱水器的耗電狀況與容量、使用頻率和加熱效率息息相關，他也建議依家庭人口數與用水需求，挑選適當容量的機型，並將水溫設定於適當範圍，以降低不必要的能耗。而從長遠來看，也可考慮汰換成即熱式或瓦斯型熱水器，效率更高、更省電，安全性也更高。

▲經常開關冰箱門容易造成用電量升高。（圖／486先生提供）

全年無休的冰箱也是用電大戶，尤其到了夏天，冰箱內外溫差加大，頻繁開關冰箱門拿取冰品或飲料，會讓壓縮機啟動頻率增加，用電量也默默增加。他建議，冰箱內部空間維持約七分滿最理想，有助冷空氣循環流通；同時檢查門邊膠條是否密合，並定期清理後方散熱孔，都可有效減輕壓縮機負擔、提升整體效能。

▲冷氣最佳設定溫度落在26-28度。（圖／486先生提供）

至於冷氣使用方面，他則提醒，最佳設定溫度落在26到28度之間，可搭配循環扇加速空氣循環，既能快速達到冷房效果也更省電。平時進出冷氣房要記得隨手關門，減少冷氣流失，因為一旦溫度升高，壓縮機就要強力運轉，容易造成耗電。