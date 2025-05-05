5／5立夏來了！教你「三招」立夏招好運小撇步

▲今天5/5迎來24節氣中的立夏，代表夏季即將開始。（圖／CFP）

記者黃稜涵／綜合報導

今天迎來24節氣中的「立夏」，代表夏季即將開始，古人說：「斗指東南，維為立夏，萬物至此皆長大。」意思是，從這一天起，萬物進入蓬勃生長的階段。立夏不只是節氣的更替，更能調整步調，迎接全新的能量。《科技紫微網》整理出「三招」立夏招好運的小撇步，陪你開啟順心又幸福的新季節。

第一招：紅蛋轉運法

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立夏當天，有一個溫暖的習俗：吃一顆紅蛋。紅色象徵著吉祥、健康與圓滿。無論大人或小孩，都可以藉由這顆紅蛋，為即將展開的新季節祈求平安順遂，孩子們還會玩起「鬥蛋」的遊戲，蛋殼若未破，象徵一整年的平安無憂。這簡單的儀式，從一顆小小的蛋開始，蘊含著滿滿的幸福。

第二招：涼湯納福法



隨著氣溫逐漸升高，來一碗清涼的涼湯，不只是消暑，更是對自己與家人最貼心的照顧。立夏這天，不妨煮上一鍋綠豆薏仁湯或紅豆蓮子湯，不僅清熱解毒，也有助降火氣，民間相信，這份用心與關愛會轉化為福氣，悄悄回到自己身上。一碗甘甜的涼湯，也是一份真摯的祝福。

第三招：上秤求安康



立夏還有個趣味十足的習俗：站上體重計量一量。這並非在意體重增減，而是象徵對自身健康狀態的關注。在這一天，靜靜站上體重計，默念一句：「身體安康，夏日平順。」用這份儀式感為自己的健康加持，也為未來的每一天奠定穩固的基礎。