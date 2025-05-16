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2025上半年最後轉運日來了！天赦日×端午節「懶人開運法」一次學會

▲▼新竹天公壇玉皇大帝、玉皇上帝。（圖／記者陳俊宏攝）

▲2025上半年最後轉運日來了！天赦日×端午節「懶人開運法」一次學會。（資料照／記者陳俊宏攝）

●民俗玄異說法，僅供參考，不代表本新聞網立場。

記者王威智／綜合報導

5月下旬迎來兩個重要節氣與民俗日，被命理界視為2025年上半年最後的「轉運關鍵時機」。分別是5月25日的天赦日與5月31日的端午節，這兩天不僅適合祈福補運，更是破解破財、感情不順及運勢阻礙的良機。

5月25日天赦日轉運
根據命理說法，天赦日是少數由「玉皇大帝開恩赦罪」的吉日，適合誠心懺悔過往、重新立志，並有助於解除負面能量、提升個人運勢。2025年的天赦日落在5月25日（農曆四月廿八），被稱為「上半年最後的轉運日」。命理師「 諸葛肯尼」建議，當天可前往寺廟祈願、點燈，為下半年開啟好運鋪路。

▲▼ 。（圖／記者王威智繪製）

5月31日的端午節求財
5月31日的端午節（農曆五月初五）在民俗信仰中被視為「濟陽之日」，象徵陽氣最盛、能量轉換的重要時刻。端午節不僅是驅邪除穢的傳統節日，也蘊含求財求運的意涵。習俗上，除了吃粽子、立蛋，許多人會選擇到宮廟上香、祈福，藉由正向能量重新整頓個人運勢，祈求家宅平安與驅邪避煞。

想求財「午時水」的製作方法：在午時（11點至13點）取用泉水、井水或自來水，即為午時水，最好選用自然湧泉或礦泉水，並以瓷器盛裝更佳。將午時水盛裝後放置陽光下曝曬30分鐘以上，吸收太陽正能量，能提升其招財與淨化效果。

▲北港朝天宮「龍井」今日端午節一早即湧現排隊取「午時水」人潮。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲午時取水曝曬30分鐘，吸收陽光正能量，化身招財淨化的「午時水」。（資料圖／記者蔡佩旻攝）

接著，再將「曬過的水」煮沸，加入象徵財富的錢幣。常見做法是將12枚銅板（代表十二生肖、十二時辰及十二個月份）放入午時水中煮沸，也有一派會用168元組合（2枚50元、6枚10元、1枚5元、3枚1元），象徵「一路發」。冷卻後的「財水」，可以放在家中的財位，據說能帶來招財效果。

民俗專家提醒，若無法親自到廟裡，也可選擇茹素一日、行善布施或靜坐誦經，以誠心取代形式，達到同樣的祈願效果。建議這兩天可採用鍋邊素、蛋奶素或五辛素等簡易素食方式，配合善行，提升轉運效果。

●民俗玄異說法，僅供參考，不代表本新聞網立場。

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