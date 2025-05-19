吃到飽是照妖鏡　他點6關鍵「看出這個人沒品」：一頓飯就夠了

▲吃一頓飯就可以看出對方的人品。（示意圖／達志影像）



記者施怡妏／綜合報導

Buffet一直是聚餐的熱門選擇，各國料理、豐富甜點飲品，滿足了每個人的喜好，作家林思齊就指出，如果要認識一個人，知道對方人品好不好，可以一起去吃吃到飽，從拿餐點的方式、用餐的習慣，到對服務生的態度，就可以看出對方是個怎樣的人，「一間吃到飽，是照妖鏡」。

作家林思齊在Threads發文，若想看出一個人「有沒有品」，只要帶他去吃吃到飽，就能一目了然，是不是夾滿整盤卻只吃幾口？是不是邊吃邊嫌棄不新鮮、不划算？吃蝦殼亂丟、湯汁灑滿桌不擦等等行為，都能看出這個人對待資源的態度。

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林思齊進一步指出，更細一點還可以看到對方對服務生的語氣，是命令還是感謝；聽到隔壁桌小孩哭泣時，是皺眉還是表示理解；對於自己剩下的食物，是不在意還是心懷歉意，這些微小舉動，其實都能映照出一個人的品格。

林思齊坦言，「一間吃到飽，是照妖鏡。看他怎麼對待資源、怎麼面對權力/利，就知道我們應該把他當成什麼樣的人，人品好不好，未必要靠深聊，有時一頓吃到飽就夠了」。

貼文曝光，一票網友點頭，「所以父母才會邀請子女的情人一起用餐，以看出其人品」、「約普通餐廳，其實就看得出來對方的品行啦」、「還有搭電梯的過程也可以觀察」、「其他不評論，個人覺得對服務生的態度真的很重要」。不過也有網友持不同看法，「我聽到孩子哭鬧絕對皺眉，我只是討厭哭鬧的小孩」、「不新鮮一定要罵一下，我是付錢來吃飯不是當廚餘桶 」、「我不會拿多，但吃到不好吃的食物也不會逼自己硬吃完它」。

本文獲得作家林思齊授權轉載。

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