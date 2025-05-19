新冠又升溫！醫曝診間「每個來都發燒」：4個月的小北鼻也中鏢

▲新冠疫情升溫。（圖／記者陳俊宏攝）



記者施怡妏／綜合報導

國內新冠疫情進入流行且連續5周上升，最常見三個症狀為發燒、全身痠痛、咳嗽，耳鼻喉頭頸外科專科醫師丁孟昌就指出，昨（18）日有許多病患因為發燒來看診，確診新冠，就連4個月大的小嬰兒也中鏢。

耳鼻喉頭頸外科專科醫師丁孟昌在Threads發文，有許多患者因為確診來看病，症狀幾乎都是發燒，就連4個月大的小嬰兒也確診，「五告慘」。他建議，「疫情再起的情況下，我建議有（疫苗）就直接打了，說不定又要被搶光了」。

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底下網友熱議，「又是新冠，真是沒完沒了…新冠真的有毒耶…怎麼沒被消滅」、「新冠又開始捲土重來，覺得有點累，口罩戴好戴滿，勤洗手」、「家裡有小朋友的真的會很慌張」、「感冒都變得很難痊癒，小小感冒本來1～3天就好，現在吃藥都要一兩個星期」。還有確診新冠的網友留言，「以為自己是天選之人，從來沒確診過，結果前陣子喉嚨像吞刀一樣難受，一驗⋯陽，整個失聲好幾天」。

耳鼻喉科醫師張弘提醒，高燒患者中驗出新冠的比例約為4分之1，最常見三個症狀為發燒、全身痠痛、咳嗽，目前無觀察到肺炎或相對重症患者，但普遍症狀相當不適。

張弘指出，這波疫情會不會繼續延燒，有待觀察，建議民眾出入人多公共場所戴口罩、勤洗手，如有高燒、全身痠痛症狀可先快篩，若症狀相當不適，盡早就醫檢查。