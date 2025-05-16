俄25歲辣師「逼小學男童揉奶」！　撫摸生殖器逼傳裸照判9年

▲安娜猥褻男學生，因此被判9年。（圖／翻攝自X）



記者王佩翊／編譯

俄羅斯一名已婚女老師強制讓11歲的小學男童觸摸自己的胸部，還撫摸對方的生殖器，涉嫌觸犯多起性暴力行為，因此被判刑9年，同時在刑滿後禁止從事教職工作1年。

根據《紐約郵報》報導，俄羅斯列寧格勒地區27歲已婚小學女老師安娜（Anna Plaksyuk）涉嫌於2023年11月利用教師職務之便，在課後將男童留下並鎖上教室門，強迫男童親吻她的嘴唇，還要求男童觸碰她的胸部。當時25歲的她甚至隔著男童衣物撫摸他的生殖器，事後更透過通訊軟體傳送裸照給男童，並要求對方回傳裸照。

直到男童的母親在兒子的WhatsApp中發現兩人露骨的聊天記錄及照片後，這起案件才曝了光。男童母親立刻向學校校長舉報，而校方與警方也隨即介入調查。

安娜接受調查時辯稱，是男童主動接近她，並表示男童在事發前曾對她「釋出好感」，還經常稱讚她。但法院不採信此說法，最終以「對未滿14歲人士施加暴力性侵行為」罪名判她入獄9年。此外，她出獄後將被禁止從事教職工作1年。

安娜2024年2月被捕後便一直處於羈押狀態，而她的丈夫至今未對妻子的判決作出任何公開評論，也無法確認兩人是否仍維持婚姻關係。