世壯運迎賓餐寒酸「像颱風難民營」　選手怒：還要坐地板吃

▲世壯運開幕晚宴餐點。（圖／翻攝自Dcard）



記者施怡妏／綜合報導

2025年雙北世界壯年運動會正在舉行，來自全球超過110個國家與地區的壯年選手齊聚一堂，不過有選手指出，大會安排一團亂，迎賓餐點只有酸梅湯，水煎包，鹽酥雞，鳳梨酥等等，甚至還得坐在地上用餐；照片曝光大批網友狂罵，「這是世界矚目的世壯運，不是什麼台灣夜市王比賽」、「這是颱風難民營吧」。

有網友在Dcard發文，花了16億辦世壯運，給選手的開幕晚宴餐點竟然是酸梅湯，水煎包，三明治，鹽酥雞，鳳梨酥，蟹殼黃，認為作為晚宴的餐點，外觀與呈現應具備一定的美感，而非僅僅用紙盤裝著，而且參賽者多是高齡者，餐點選擇也應該要多為參賽者著想，「這是世界矚目的世壯運，不是什麼台灣夜市王比賽。」

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貼文掀起網友討論，「是花錢準備的餐食嗎？ 看起來像廠商贊助的東西湊出一餐」、「看起來就是硬要推廣台灣美食，所以東湊西湊出來的鬼東西」、「有朋友報世壯運，也是靠北到不行」、「丟臉丟到國際」、「你跟我說當茶會的茶點還可以，當正餐也太寒酸」、「這只比畢業旅行遊覽車上發的小點心還好一點」。

此外，還有選手抱怨，不僅餐點很敷衍，現場因為找不到椅子，只好坐在地上吃，「參加晚會感到很傻眼，遊民模式真是讓我印象深刻！」

針對餐點，世壯運執委會表示，特別準備了台灣在地特色輕食，獲得選手們的高度肯定，尤其是國外選手對餐點的反應相當熱烈。當天安排了藝文表演，希望選手走動式交流，一邊享用台灣特色餐點一邊看表演，現場也有提供椅子供選手使用。

▼世壯運開幕表演，歡聚島嶼。（圖／記者林敬旻攝）

