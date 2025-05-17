卓內閣520周年聲量榜曝光　陳世凱好感度奪冠、郭智輝不幸吊車尾

▲卓內閣520周年網路聲量排名。（圖／翻攝自網路溫度計）

實習記者石嘉豪／台北報導

行政院長卓榮泰所帶領的內閣團隊將於20日滿一周年，數據分析平台《網路溫度計DailyView》近日公布內閣成員聲量前10名榜單，其中，臨危受命加入團隊的交通部長陳世凱以好感度0.28奪下冠軍，而爭議言論不斷的經濟部長郭智輝，雖然總聲量位居第2名，但好感度僅0.15，不幸在該名單中吊車尾。

網路溫度計透過「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析軟體，蒐集2024年5月20日至2025年5月14日涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站的社群數據得出，內閣聲量最高的是院長卓榮泰，一人衝破190萬，郭智輝則以約65萬筆聲量居次，第三名是上任即推動多項改革的文人國防部長顧立雄。

此外，近來因陸配議題，曝光度暴增的內政部長劉世芳聲量位居第4；至於第5至10名依序為，勞動部長洪申翰、外交部長林佳龍、政務委員陳時中、衛福部長邱泰源、交痛部長陳世凱，以及，陸委會副主委梁文傑。

不過，若從好感度來看，臨危受命加入內閣團隊的陳世凱以0.28的好感度，一舉成為榜首，也是唯一好感度破2的內閣成員，原本的聲量王卓榮泰好感度只有0.16，劉世芳與爭議性言論不斷的郭智輝好感度皆為0.15，兩人一起在該榜單中吊車尾。

對於拿下閣員好感度第一名，陳世凱回應，感謝社會大眾對交通部施政的肯定，這是全體同仁共同努力的成果，未來會持續推動「人本交通」，打造更安全、便捷、永續的交通環境，強化與地方政府合作溝通，提升整體公共運輸與交通治理品質。

▼交通部長陳世凱。（資料照／記者李姿慧攝）