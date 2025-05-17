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核三2號機今除役！卓榮泰宣告「無核時代來臨」：迎夏峰也不缺電

▲▼核三廠。（圖／記者陳明仁攝）

▲三2號機除役，象徵台灣正式進入無核時代。（圖／記者陳明仁攝）

記者閔文昱／綜合報導

核三廠2號機今（17）日下午開始降載、晚間10時解聯、凌晨0時前正式停機，象徵國內最後一座運轉中的核電機組除役。對此，行政院長卓榮泰晚間也在臉書宣布，台灣進入「無核時代」，完成階段性目標，並強調即便迎接夏季用電高峰，供電依然穩定無虞，日尖峰備轉容量率預估可達10%以上、夜尖峰亦有7%以上，民眾不需擔心缺電問題。

卓榮泰今晚在臉書發文指出，這是台灣歷經十餘年能源轉型後的重要成果，回顧2011年福島核災發生後，前總統馬英九即宣布核一、核二、核三廠不延役、封存核四；接續蔡英文提出「非核家園」政策，如今核三廠2號機走入歷史，台灣終於完成關鍵轉折，全面告別核電。

對於外界關注的電力是否足以銜接，卓榮泰表示，台電今年新增裝置容量高達481.3萬瓩，遠超過核三2號機的95.1萬瓩，可實現無縫替代。上半年已完成調度測試的大潭7號機與興達新1號機合計供應逾200萬瓩，下半年還有興達新2號機、台中新1號機加入，預計再增加260萬瓩。

▲▼行政院長卓榮泰立法院備詢 聯訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者屠惠剛攝）

此外，再生能源部分也持續擴展。卓榮泰說，今年將新增約350萬瓩的光電與風電裝置容量，全年發電量預估達323億度，較去年增加61億度，這些都可大幅強化供電韌性，穩定支撐民生與產業用電。

面對環保疑慮，卓榮泰也澄清，核電除役後並不會增加空污，從第一次能源轉型推動以來，台電火力電廠空污排放量已大幅減少7成，加上再生能源的加入，整體因發電產生的空污已遠低於過去3座核電廠運轉時期。

卓榮泰強調，政府將依總統賴清德提出的「第二次能源轉型」持續前行，推動多元綠能、深度節能、先進儲能及電網強化，並加快發展地熱、小水力等替代能源，目標在2024年底前再生能源占比達到20%，「穩定供電是政府對人民的承諾，更是台灣對世界的承諾。」

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