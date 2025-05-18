2025第二屆水上瓜瓜節試吃千份　攤商與農民同樂

▲2025第二屆水上瓜瓜節登場，千份試吃搶光光 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣水上鄉農耕面積高達60%，為迎接夏季豐饒收成的到來，水上鄉公所今17日舉辦「吃瓜一路發」2025第二屆嘉義水上瓜瓜節，以「吃瓜」為主題，當季瓜果新鮮擺放在市集，免費發送千份試吃吸引民眾排隊嚐鮮，為地方農特產注入新生命力。

縣長翁章梁今出席瓜瓜節，參加用當季瓜果（木瓜、絲瓜、小黃瓜、瓠瓜、香瓜及洋香瓜）設計的遊玩體驗，與水上鄉長林緗亭、縣議員江佩曄等人拼手速削絲瓜皮，孩子們則搶答瓜類機智問答，獲贈特製瓜瓜削皮刀，場面熱鬧。

水上鄉公所表示，瓜瓜節是推廣農特展的時機，人氣市集美食攤商與農民共同研發瓜類料理作為亮點，品嚐美味同時，更能以行動支持果農，結合趣味遊戲競賽、試吃嚐鮮，從食到樂給民眾多元感官享受，促進在地農業經濟。

林緗亭說，吃當季、食在地，吃瓜吃水上產的，不用再吃進口食物，寓教於樂的食農體驗，更能拉近生產者與消費者距離，消費滿兩百元還能獲一張抽獎券，有吃、有玩、又有拿。

翁章梁說，夏天吃瓜最「著時」，全台4,300家全家便利商店正在販售嘉義優鮮瓜瓜水果，除了保留前幾年上架的木瓜，今年新增橘肉哈密瓜、紅肉西瓜和黃肉小玉，又甜又鮮。

翁章梁也表示，瓜農擺攤與消費者面對面，不像過去只透過配銷系統進入賣場、傳統市場，生產者被消費者看見，對農民而言也有一份尊榮感。